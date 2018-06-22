В Беларуси – дефицит цемента 3 22.06.2018, 22:29

Повлияет ли цементный дефицит на стоимость возводимого жилья, пока неизвестно.

Строительные компании Беларуси в последнее время столкнулись с цементным дефицитом, транслируют новость СМИ. Сообщается, что даже ведущие градостроительные компании республики в течение последнего времени получают цемент с перебоями, информирует БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства архитектуры и строительства.

Таким образом, в течение последних нескольких дней белорусские градостроители недополучают основной стройматериал. В архитектурном ведомстве, к слову, подтверждают сложившуюся форс-мажорную ситуацию и отводят на ее решение три дня.

– Вопрос запланировано решить в оперативном порядке, в течение ближайших трех дней, – пообещали в Минстройархитектуры и строительства.

Уже завтра, 23 июня 2018 года, с утра в ведомстве по данному вопросу проведут экстренное собрание и обещают найти надежный способ решения проблемы с поставками.