Массовые митинги оппозиции проходят перед выборами в Турции 23.06.2018, 14:40

Сторонники оппозиции называют эту акцию крупнейшей в новейшей истории Турции.

В Турции перед выборами президента и парламента, которые пройдут в воскресенье 24 июня, проходят массовые митинги сторонников и противников действующего президента Реджепа Эрдогана.

Ведущий оппозиционный кандидат Мухаррем Индже в субботу организовал массовый митинг в Стамбуле, сообщает Радио Свобода.

Накануне на акцию в его поддержку в городе Измир собрались по разным оценкам, от сотен тысяч до двух с половиной миллионов людей. Сторонники оппозиции называют эту акцию крупнейшей в новейшей истории Турции.

Days before the presidential and parliamentary elections, Turkish President Erdogan's rival Muharrem Ince holds a rally attended by (depending on who you believe) hundreds of thousands/millions of people in the Aegean city of Izmir on Thursday evening. pic.twitter.com/IoALZVh4rr — Raziye Akkoç (@RazAkkoc) 22 июня 2018 г.

Индже - представитель Республиканской народной партии, последователи которой защищают идеи основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. По опросам, он отстает от Эрдогана, однако имеет хорошие шансы на выход во второй тур, в котором - в случае объединения оппозиции - может опередить действующего президента.

Среди оппозиционных кандидатов также Селахаттин Демирташ, которого поддерживают турецкие курды. Он сейчас находится в заключении.

Сторонники Эрдогана также проводят массовые акции по всей стране.

Thousands attend Erdogan's pre-election rally in Istanbul pic.twitter.com/5fq8m77Vyt — Ruptly (@Ruptly) 19 июня 2018 г.

Президент Турции апеллирует к своему политическому опыту, утверждая, что уже 15 лет представляет страну на международной арене. По этому показателю - как сказал Эрдоган на одном из митингов - с ним может сравниться только Владимир Путин.

Сторонники оппозиции опасаются фальсификаций - в условиях силового давления со стороны властей. В субботу было объявлено об аресте нескольких десятков человек, власти заявляют, что они связаны с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в подготовке попытки переворота в 2016 году.