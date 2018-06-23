В польском городе навсегда отменили плату за проезд в автобусах 2 23.06.2018, 16:25

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Фото: mzk.boleslawiec.pl

Теперь все расходы будет покрывать городской бюджет.

Власти города Болеславец в Нижнесилезском воеводстве отменили плату за проезд в автобусах. До этого времени муниципальное предприятие, отвечающее за перевозку пассажиров, зарабатывало чуть больше 1,5 млн злотых (около 350 тыс. евро) в год, сообщает «Польское радио».

«Теперь эти средства будет покрывать городской бюджет», - пояснил глава транспортного предприятия Болеславца Анджей Ягера, добавив, что ко всему прочему отмена платы за проезд поможет сэкономить дополнительные средства.

«Введение бесплатного проезда предполагает ликвидацию билетных касс, кассовых аппаратов, а также расходов, связанных с работой контролеров и продукцией билетов», - отметил Анджей Ягера.

Мэр Болеславца Петр Роман, в свою очередь, подчеркнул, что город готовился к отмене платы за проезд в автобусах последние несколько лет. Он отметил, что местные власти могут себе это позволить благодаря экономическому росту города, а именно – сокращению количества безработных, росту средней заработной платы горожан и увеличению поступлений в городской бюджет.