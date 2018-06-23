Родители, пытающиеся отбить тренера, дошли до министра обороны 1 23.06.2018, 18:43

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Равков сделал несколько крайне странных заявлений.

Могилевские родители, пытающиеся отбить от армии единственного в городе детского тренера по теннису Константина Цветкова, дошли до министра обороны Андрея Равкова. Подробности mogilev.online узнал от родителей, чьи дети учились у Цветкова.

Сразу скажем: никакого сочувствия родительские проблемы у высокопоставленного чиновника не встретили. А. Равков сходу, даже не выслушав, заявил, что ничем не поможет, при этом министр посоветовал родителям не прятаться за спины детей (?), а заняться их воспитанием (интересно, чем, если не воспитанием и не заботой о здоровье детей является желание обучить их теннису). Вместо тренера министр обороны пообещал могилевчанам прислать к ним солдата с автоматом, который займется дисциплиной детей и научит их есть манную кашу.

Сделал генерал и несколько крайне странных заявлений. В частности, родителям было сказано, что ни министерство обороны, ни, тем более, военкоматы (?) не имеют отношения к призыву. Также министр подчеркнул, что в его ведомстве нарушений быть не может, а если кому-то что-то не нравится, он может обращаться в суд.

«Было еще много чего сказано, но смысла писать я не вижу», — заключает обратившаяся в mogilev.online могилевчанка.

Напомним, Константин Цветков — единственный в Могилевской области детский тренер по теннису. Он отработал в спортшколе год, после чего должен был заниматься с детьми в летнем лагере. Однако вместо этого его призвали в армию. Родители, не желающие оставлять детей без занятий по теннису, пытались «отбить» тренера, обращались в инстанции, напоминали, что директор СДЮШОР писал ходатайство о призыве Константина Цветкова в резерв.

Однако обращения не приносили результата. Что же касается ходатайства, то в Министерстве обороны и вовсе заявили, что его не получали. При этом, как заявляют чиновники МО, К. Цветков сообщил им, что нигде не работает. Родители считают подобное крайне маловероятным, ведь получается, что тренер зачем-то сообщил в ведомство ложную информацию, которая способствовала его призыву.

В официальном комментарии Минобороны по этому делу также было сказано, что в течение примерно полугода милиция и военкомат не могли найти призывника Цветкова, им не был известен даже его мобильный телефон. Эта информация также удивляет родителей, ведь все это время тренер ни от кого не прятался и ежедневно ходил на работу в спортшколу, где учил детей. «Не иначе как он ходил партизанскими тропами», — грустно иронизирует собеседница mogilev.online.

На днях Константин Цветков принял присягу. Теперь уже практически гарантированно дети увидят тренера только после прохождения им срочной военной службы.