В Эфиопии неизвестный атаковал с гранатой премьер-министра 23.06.2018, 21:06

Фото: YONAS TADESE / AFP

Пострадали 132 человека.

В Эфиопии в результате атаки с гранатой на премьер-министра Абия Ахмеда Али погиб один человек, пострадали 132. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в центре эфиопской столице Аддис-Абеба, когда Ахмед Али выступал с речью перед своими сторонниками. По данным Reuters, во время его выступления присутствовали десятки тысяч человек.

Как рассказали очевидцы, после атаки охранники увели премьер-министра. Другой собеседник агентства говорил, что атакующего, у которого была граната, успели схватить полицейские, а потом произошел взрыв.

По словам организатора мероприятия, напавший нес гранату и пытался кинуть ее на сцену, где стоял премьер-министр. В полиции сообщили, что были найдены шесть подозреваемых, которые могли быть причастны к атаке.

После нападения Ахмед Али заявил, что атака была совершена теми, кто не хочет, «чтобы Эфиопия была едина».