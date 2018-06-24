Пять главных мифов о надежности автомобилей 4 24.06.2018, 8:42

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Журналисты разбираются в распространенных стереотипах.

Правда ли, что раньше машины были лучше, а трава зеленей? Что надежность «японцев» - это аксиома? Что премиум-бренды во всем превосходят дешевые аналоги? Журналисты bigmir.net разобрали по полкам распространенные стереотипы.

Мы привыкли верить в безупречность «немцев», в безотказность «японцев» и в прочие аксиомы (или все же легенды?), которые сами автопроизводители упорно повторяют десятилетиями. Разумеется, существуют независимые исследования, доказывающие, что та или иная уважаемая марка недаром получила признание во всем мире. Тем интереснее, что некоторые другие рейтинги надежности полностью опровергают популярные заблуждения.

Миф 1. Раньше машины были лучше

Считается, что модели прежних лет создавались с гораздо большим запасом прочности. Сейчас производители принимают в расчет то, что мы стали чаще менять машины и редко задумываемся над тем, какой ремонт потребуется после 200 тысяч километров.

Рейтинги надежности нередко противоречат друг другу

Есть мнение, что компании в массовом порядке перешли на комплектующие более низкого качества, начав закупать их у производителей из стран третьего мира. Индустрия автокомпонентов в самом деле поменялась: например, китайская компания Fuyao Glass Industry к настоящему времени вышла на второе место по поставкам автомобильных стекол на заводы самых разных марок (в том числе для Volkswagen Polo калужского производства). Такие примеры вызывают обеспокоенность у автомобилистов старой закалки.

Однако статистика способна развеять сомнения. Исследования, проведенные на европейском рынке, показывают, что среди нынешних 4-5 летних машин встречается такая же доля экземпляров с разного рода неисправностями (около 11%), как среди автомобилей, произведенных 15 лет назад и обследованных в начале «нулевых» годов.

Такие данные приводятся в отчетах немецкой организации TUV, занимающейся техосмотром автомобилей. Конечно, в данном случае речь об аккуратных европейцах. А что за океаном? Там статистика еще лучше. Исследования американского агентства J.D. Power за 2013 год, фиксирующие все (даже самые мелкие) проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации машин, показывают, что за последние 10 лет количество замечаний уменьшилось аж вдвое! В 2003 году на 100 «трехлеток» в среднем отмечалось 273 проблемных параметра, а в 2013 году это число упало всего до 126.

Есть мнение, что компании перешли на комплектующие более низкого качества

Если говорить не про «среднестатистический» автомобиль, а про модели конкретных марок, то можно заметить, что в зависимости от года выпуска надежность может варьироваться в очень широких пределах. Например, если верить рейтингу TUV, надежность машин Renault значительно понизилась за последнее десятилетие.

В отчете 2004 года модели Laguna и Megane четырех-пятилетнего возраста стоят на вполне достойных местах — на уровне Audi A6 и BMW 5 серии. Из числа обследованных подержанных машин лишь 10,5% Лагун и 11,3% Меганов имели серьезные неисправности. Но по прошествии лет ситуация изменилась.

В отчете 2013 года Лагуны и Меганы в возрасте 4-5 лет уже находятся внизу списка с цифрами 18% и 23%. Еще ниже — Renault Kangoo (23,2%), ну а худший - Dacia Logan (25,8%). Аналогичное падение качества наблюдается и у Ситроена. Если модель гольф-класса Xsara в 2004 году превосходила по надежности бизнес-седаны Audi и BMW (9,8% неисправных машин в возрасте 4-5 лет), то ее преемник Citroen C4 ломается практически вдвое чаще (16,7%). В британском рейтинге Warranty Direct компания Citroen сейчас держится на 15-й позиции Фото производителя В британском рейтинге Warranty Direct компания Citroen держится на 15-й позиции из 39, уступая одно место Peugeot, но превосходя по надежности Mitsubishi, Kia, Renault и даже VW. Однако подобные примеры являются исключением. В особое качество прежних моделей верят в первую очередь прожженные «автомобильные гуру», которые застали времена, когда «Мерседес был еще тот», а новые Lada уже не чета «тем самым первым Жигулям». Верить им или нет — вопрос философский. Достоверную статистику они привести не могут.

Миф 2. Инженерное совершенство престижных брендов

На автошоу журналистов всегда впечатляет, как люксовые марки эффектно преподносят свои технические ноу-хау. Правда, ни один производитель, конечно, не признается в том, что напичканная передовой электроникой машина более капризна, чем модели попроще, а узлы и агрегаты, получившие новые конструктивные решения, порой менее надежны и дороже в ремонте, чем более дешевые разработки в массовых автомобилях.

В зависимости от года выпуска надежность может варьироваться в очень широких пределах

После окончания гарантии модели престижных брендов дешевеют более значительно, чем массовые Фото производителя Между тем, в рейтингах надежности многие престижные бренды далеки от верхних строчек. А по некоторым исследованиям в этом плане люксовые модели и вовсе являются худшими.

Год назад британская организация Warranty Direct, собирающая статистику по гарантийному и постгарантийному ремонту машин в Великобритании, опубликовала рейтинг худших автомобилей за последние 15 лет. Список можно назвать шокирующим: он почти полностью состоит из флагманских моделей немецкого автопрома. Настоящей неожиданностью стало то, что в него попали даже такие модели, которые в других рейтингах, напротив, назывались самыми безотказными.

В британском рейтинге Warranty Direct компания Citroen сейчас держится на 15-й позиции

Худшая десятка машин, с точки зрения Warranty Direct, выглядит так: Audi RS 6 (2002-2011 годов выпуска) BMW M5 (2004-2011) Mercedes-Benz SL (2002-2012) Mercedes-Benz Viano (1996-2004) Mercedes-Benz CL (2000-2007) Audi A6 allroad (2000-2005) Bentley Continental GT (2003-2012) Porsche 911 (кузов 996) (2001-2006) Range Rover (2002-2012) Citroen XM (1994-2000).

Такой удивительный подбор машин объясняется просто: эксперты учитывали не только общее число поломок, но — что гораздо важнее — еще и стоимость ремонта. Именно этим можно объяснить то, что Porsche 911 и Mercedes-Benz SL попали в «черный список». Конечно, сравнение стоимости ремонта справедливо лишь отчасти, но нельзя не отметить, что рейтинг с учетом «денежного фактора» дает более корректные результаты, чем без него. Хотя и без учета «цены вопроса» надежность многих уважаемых марок вызывает большие сомнения. Например, статистика по поломкам двигателей говорит не в пользу Audi, BMW, Mini и Volkswagen, утверждают эксперты Warranty Direct.

На каждые 27 автомобилей Audi приходится одна поломка мотора. Хуже — только марка MG Rover, у которой одна поломка приходится на каждые 13 машин. Ну а лучшие результаты показали марки Honda и Toyota, у которых одна поломка двигателя приходится на 344 и 171 автомобиль соответственно.

После окончания гарантии модели престижных брендов дешевеют более значительно, чем массовые

Не только в исследованиях Warranty Direct, но и в американских рейтингах эти марки демонстрируют не лучшие результаты. У J.D. Power такие бренды, как Audi, MINI и Volkswagen, тоже входят в худшую десятку по надежности при оценке автомобилей в возрасте три года. Да и BMW продемонстрировала результат ниже, чем в среднем по индустрии. Сравним эти данные с рейтингом Consumer Reports, в котором собрана статистика обращений в американские автосервисы с 2003 по 2012 годы.

В двадцатку машин, о которых говорится, что число обращений было «существенно больше среднего», попали такие недешевые модели, как BMW 7-Series и X5, Mercedes GL, MINI Cooper S и VW Touareg. Миф 3. Безотказные «японцы» Говорят, российский посол в Японии одно время ездил поочередно на Мерседесе и Лексусе. С одной машиной всегда было много проблем, а другая служила безукоризненно. Угадайте, какая? Обычно угадывают правильно, ведь японская надежность — это аксиома. Или нет?

В последние годы марка Toyota печально прославилась сразу несколькими крупными отзывами Фото производителя Действительно, модели Toyota и Lexus занимают довольно высокие строчки во многих рейтингах, а вот о других марках этого не скажешь. Да и Тойоту превозносят далеко не все исследователи. Например, немецкий автомобильный клуб ADAC, много лет занимающийся исследованиями надежности, никаких особых преимуществ за Тойотой не заметил.

В список из 21 автомобиля, владельцы которых реже всего обращаются в сервис, вошла всего одна «японка» — Nissan Micra. Ну а в 12 аутсайдеров попала Honda Jazz. Конечно, тут можно говорить о погрешности немецких исследований: в Германии «японцев» мало. На каждые 119 двигателей Mercedes-Benz пришлась всего одна поломка.

Другое дело - США. По данным агенства J.D. Power, среди «трехлеток» Lexus лидирует, но вот Mitsubishi входит в тройку аутсайдеров. Хуже этой марки только Dodge и Land Rover. Марки Subaru, Nissan и Infiniti тоже демонстрируют результаты хуже среднего. Исследования Consumer Reports (статистика обращений на СТО с 2003 по 2012 годы) также подтверждают, что японцы японцам рознь. Звания лучших удостаиваются сразу несколько моделей Toyota/Lexus, Honda/Acura, Mazda и Infiniti. Остальные же японские марки, по мнению экспертов, ничего примечательного с точки зрения надежности не представляют.

Audi RS6 занял первое место в десятке худших от Warranty Direct

Миф 4. «Англичане» — самые проблемные

Британская инженерия шагнула далеко вперед. Новые Land Rover могут похвастаться полностью алюминиевым кузовом - впервые на моделях класса SUV. И на скоростных шоссе, и на серьезном офф-роуде эти машины мало кому уступят, но все слова восхищения обычно приходится сопровождать набившими оскомину замечаниями насчет рейтингов надежности. Land Rover в рейтингах потребительской удовлетворенности на высоте. Но вот с долговечностью есть проблемы.

В последние годы марка Toyota печально прославилась сразу несколькими крупными отзывами

В исследованиях J.D. Power марка Land Rover неоднократно признавалась самой худшей из всех, а Jaguar в последнем рейтинге поднялся всего на пять строк выше. Если на 100 трехлетних Лексусов приходится 71 проблема, то у Лэнд Роверов — 220. Однако представители английской марки заявляют, что качество машин серьезно повысилось в последние годы. Индийский концерн Tata, который приобрел Jaguar Land Rover в 2008 году, сделал серьезные финансовые вливания в повышение надежности.

На каждые 119 двигателей Mercedes-Benz пришлась всего одна поломка.

Чтобы найти какие-то подтверждения того, что ненадежность британских марок — это уже устаревший миф, надо серьезно постараться. Ну вот, например, в свежем рейтинге худших машин ADAC английских моделей нет. Также в двадцатке самых ненадежных моделей по версии Consumer Reports в настоящее время нет ни одного автомобиля Jaguar и Land Rover при том, что там есть BMW 7-й серии и X5 (обращения на СТО с 2003 по 2012 годы). А вот свежее исследование Warranty Direct уже вселяет надежду: Jaguar вошел в ТОП-5 по надежности двигателей, уступив только Хонде, Тойоте, Мерседесу и Вольво.

Правда, эксперты оговариваются: самым дорогостоящим гарантийным случаем за последние 15 лет стала поломка двигателя Range Rover. Ремонт обошелся в 13 000 фунтов (почти $21 000).

Миф 5. Массовые марки экономят на надежности

Land Rover в рейтингах потребительской удовлетворенности на высоте. Но вот с долговечностью есть проблемы,

C точки зрения надежности в лидеры уже давно пробились дешевые модели. Если по поводу других мифов можно спорить, находя в рейтингах те или иные противоречия, то тут все исследователи практически единогласно отмечают, что по надежности некоторые малолитражки не только не уступают дорогим моделям, но и превосходят их. По надежности некоторые малолитражки не только не уступают дорогим моделям, но и превосходят их. В рейтинге ADAC в число исключительно надежных машин вошли такие модели, как VW Fox, Renault Twingo, Peugeot 206, Nissan Micra, Ford Ka и Citroen C1. Они поставлены в один ряд с Audi A5, A6 и Q5; BMW 1, 3, 5 серий, X1 и X3; Mercedes A-Класса, B-Класса, С-Класса и GLK. По статистике TUV десятка лучших б/у машин в возрасте 4-5 лет сейчас выглядит так: Toyota Prius Mazda2 Toyota Auris Toyota Corolla Verso и Smart Fortwo Mercedes C-класса Porsche Cayenne и Porsche Boxster Porsche 911 Volkswagen Golf Plus Фото производителя Лидеры по надежности (с учетом стоимости ремонта) по версии Warranty Direct: Mitsubishi Lancer (2005-2008 годов выпуска) Opel (Vauxhall) Agila (2000-2008) Suzuki Alto (1997-2006) Toyota Aygo (2005-2012) Honda HR-V (1998-2006) и Volvo S40 (1996-04) Mazda MX-5 (2005-2012) Mercedes E-класса (2006-2012) и Toyota Yaris (1999-2003) Honda Jazz (2001-2008).