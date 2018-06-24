Еще один офсайд Евгений Левкович

24.06.2018, 10:39

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Антинародные законы в РФ принимаются, пока все кричат «гол!».

Пока вы "гол!" кричите и с аргентинцами жамкаетесь, Госдума тихонечко так еще один офсайд вам готовит. Минфин внес поправку в закон о добровольном страховании, по которой если ваш дом смоет наводнением, снесет ураганом или развалит землетрясением, остаток жизни вы проведете на улице. Государство снимает с себя обязательства по предоставлению нового жилья взамен уничтоженного стихийным бедствием.

В поправке, правда, оговаривается, что речь идет только о незастрахованном жилье, но проблема в том, что такого в России - 95 %, и как его владельцы узнают о принятии закона - фиг знает. Разве что Слуцкий объявит во время финала.

Кстати, если вы побежали сейчас свое жилье застраховывать - знайте: чтобы выплаты покрыли его стоимость, вам придется тратить на страховку всю свою зарплату. И аварийное жилье скоро застраховать будет нельзя, а такого в России - больше 11 миллионов квадратных метров.

Ну, болеем дальше. Кто там у нас сегодня гуляет? Нигерийцы, кажись.

Евгений Левкович, «Фейсбук»