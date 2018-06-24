В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента 24.06.2018, 18:17

2,131

Свои кандидатуры на пост президента страны выдвинули шесть человек.

В Турции закрылись последние участки для голосования на выборах президента и депутатов парламента страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

Все участки были закрыты в 17:00 по местному времени. Всего на выборах в Турции и на участках за рубежом должны были проголосовать 56,322 млн человек.

Свои кандидатуры на пост президента страны выдвинули шесть человек. В их числе действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган — кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP); считающийся его основным соперником кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от прокурдской Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

В соответствии с поправками, внесенными в турецкую Конституцию по итогам референдума весной 2017 года, новый президент будет одновременно совмещать пост премьер-министра страны. Ему будут даны новые полномочия в судебной сфере и сфере исполнительной власти.