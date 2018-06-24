Пархоменко: Если изменят пенсионный возраст, РФ рухнет на самое дно 1 24.06.2018, 20:11

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Сергей Пархоменко

Фото: RFE/RL

В случае повышения пенсионного возраста РФ станет одной из худших стран по уровню содержания пенсионеров.

Россия находится в середине списка стран по разнице между продолжительностью жизни и пенсионному возрасту, однако в случае повышения возраста выхода на пенсию станет одной из худших по этому показателю. Об этом заявил российский журналист Сергей Пархоменко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает gordonua.com.

"Я собрал таблицу из 56 стран, включая Россию. Вообще в мире больше 200 стран, так что это не совсем все страны мира, но такие интересные для нас – более-менее все. Это вся Европа, весь бывший СССР, все бывшие республики, плюс несколько еще крупных стран: Китай, США, Канада, Австралия", – рассказал он.

Журналист уточнил, что в своих расчетах по России использовал данные о средней продолжительности жизни Всемирного банка (71,6 лет), поскольку минздрав РФ в последнее время дает "какие-то совершенно фантастические цифры" по темпу роста продолжительности жизни россиян. Он отметил, что на данный момент Россия выглядит в рейтинге "в общем неплохо".

"При нынешнем пенсионном возрасте 60 лет у мужчин и 55 у женщин – Россия находится примерно в середине таблицы. И по мужчинам это примерно 30–31-е место, а по женщинам вообще неплохо – девятое место, одно из, можно сказать, лидирующих", – сообщил Пархоменко.

Он отметил, что в случае изменения пенсионного возраста на 65 лет для мужчин и 63 года для женщин ситуация резко изменится.

"Произойдет катастрофа по этой таблице: Россия рухнет на самое дно этого списка. То есть, например, по списку того, сколько государства соглашаются платить на пенсии своим женщинам, Россия оказывается просто последней в этом списке – на 56-м месте. 12% жизни предлагает государство жить средней российской женщине на пенсии... Что касается мужской таблицы, то Россия там на последнем месте. Хуже нее только Туркменистан", – подчеркнул журналист.

По словам Пархоменко, он мог упустить некоторые дополнительные факторы, однако соотношение от этого не изменится.

"Россия оказывается самым равнодушным, самым жадным государством в отношении своих граждан. Вот я бы это время на пенсии называл не временем дожития, поскольку это некорректный термин, а называл бы его коэффициентом государственной жадности или, если хотите, коэффициентом государственной щедрости. Вот она на минимуме находится в России... Это политическая декларация, это заявление о том, что у российского государства есть другие, более важные задачи. Оно существует не для этого. И то, с чего начинается российская конституция, что российский народ является источником власти, является единственным легитимным хозяином страны, это напрямую опровергается этим проектом, который мы сегодня видим", – подытожил он.

14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).