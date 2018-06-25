«Чтобы ни у кого такого авто не было»: Гомельчанин превратил «жигули» в кабриолет 4 25.06.2018, 15:14

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Как 22-летний студент из Гомеля «доработал» свой ВАЗ.

Он обрезал в нем крышу и разукрасил краской из баллончика. Теперь кабриолет ездит по областному центру, гаишники его, кстати, не останавливают, пишет tut.by.

Алексей из Гомеля мечтал об автомобиле с подросткового возраста, даже водить научился в 14 лет. В 18 парень отучился на курсах и получил права, но уже через год лишился их за пьянку.

— Ай, глупо тогда так получилось, после бокала шампанского меня остановили гаишники, сдал анализ — в крови оказалось 0,34 промилле алкоголя. В итоге лишили прав на три года. Для меня это было огромной трагедией, ведь без машины я не мыслю жизни, — вспоминает парень.

В прошлом году срок лишения прошел, Алексей сразу пересдал экзамен и получил новенькие права. Осенью парень за 300 долларов купил у знакомого старые «жигули» — эту сумму он насобирал, подрабатывая на каникулах.

— ВАЗ-2105 1990 года выпуска. Машина была красивая — кузов белый, салон импортный, руль спортивный, музычка. Все в ней работало, даже ручник, техосмотр был пройден. Машину при покупке мы не переоформляли — чтобы техосмотр не проходить заново. Но после покупки я ее еще «доработал» — заменил фары, раскрасил баллончиком крышку капота, наклеек разных налепил.

Использовал авто Алексей для дрифта. Зимой с друзьями выезжали на автомобиле и катались боком. Несколько раз водитель не вписывался в повороты, и «жигули» боком врезались в стены и столбы — от этого на кузове появились повреждения.

Фото предоставлено Алексеем

Первый «апгрейд» «жигулей»: раскрашенный баллончиком капот и наклейки

— Чтобы избавиться от вмятин, надо заплатить столько денег, за сколько я всю машину покупал. Да и «жигуль» уже начал «сыпаться» — пороги прогнили, в багажнике дырка, глушителя нет. Решил: пусть будет как есть, буду добивать.

Весной автомобилист решил, что «надо сделать авто еще прикольнее, чтобы ни у кого такой машины не было».

— Задумал сделать из «жигулей» кабриолет — обрезать электролобзиком крышу. Меня все отговаривали, мол, машина сложится, развалится на части, но они меня не переубедили.

Так, прямо возле дома, за 15 минут, Леша с другом Антоном сделали из «пятерки» летний вариант авто: отрезали боковые и задние стойки и крышу, сняли стекла и тут же поехали на кабриолете кататься по Гомелю.

— Реакция людей была очень позитивная: все смотрели, махали нам, улыбались, фотографировали на телефон. Ни одного плохого слова мы не услышали.

Кататься на таком авто Алексей не боится, говорит, что ведет машина себя точно так же, как с крышей. Один раз водитель встретил патрульный автомобиль ГАИ, но инспекторы его не остановили.

— Через пару месяцев техосмотр на машине закончится, и я его уже не пройду. Так что останется моим «жигулям» один путь — в утиль. Перед тем как сдать их на металлолом, мы в нем еще багажник отрежем и посмотрим, что будет, — смеется парень.

Алексей уверен, что без авто он не останется: после «кабриолета» он планирует купить еще один ВАЗ в хорошем состоянии, но будет его уже беречь.

— Не буду новую машину раскрашивать и врезаться в препятствия. Это все я уже прошел. И за руль выпившим, даже после чуть-чуть, никогда в жизни больше не сяду — науку я уже получил…