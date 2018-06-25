В Аргентине отменено около 600 авиарейсов из-за забастовки 25.06.2018, 22:16

Организатором забастовки стала Всеобщая конфедерация трудящихся.

В Аргентине 594 авиарейса отменены в результате забастовки, которая затронула свыше 71 тыс. пассажиров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на EFE. Отмечается, что забастовка парализовала международный аэропорт Буэнос-Айреса и других авиатерминалов.

Организатором забастовки стала Всеобщая конфедерация трудящихся. По данным El Comercio, в результате стачки в столице также парализовано движение общественного транспорта.

Поводом для забастовки стало соглашение президента Маурисио Макри с МВФ, согласно которому последняя откроет кредитную линию на $50 млрд с целью стабилизации курса национальной валюты. Также протестующие требуют увеличить им заработную плату в соответствии с инфляцией, рост которой на конец года ожидается на уровне 27%.