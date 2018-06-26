Знал ли Василий Жарко о коррупции в Минздраве? 11 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

26.06.2018, 15:51

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Фото с сайта gazetaby.com

Несколько важных вопросов в деле задержанных за взятки медицинских функционеров.

КГБ обнародовал новые подробности громкого дела медицинских чиновников, задержанных за взятки. Стали известны имена и должности фигурантов, названы размеры незаконных вознаграждений. Вместе с тем, дело, получившее в прессе название «Минздрав-гейт», оставляет ряд вопросов, на которые неплохо было бы получить ответы.

По словам главы Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, сама по себе существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений:

— Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему.

Намеренно ли создавались такие условия или речь идет о банальной некомпетентности ответственных чиновников? В любом случае, сам по себе факт создания тепличных условий для коррупции в медицинском ведомстве вызывает вопросы как к контролирующим органам, которые годами не замечали проблему, так и к руководству Минздрава. И здесь уместно будет вспомнить о том, кто руководил министерством именно в те годы, когда, по данным следствия, преступные схемы приносили медицинским функционерам десятки и сотни тысяч долларов взяток.

Задержанный за решение вопросов по госрегистрации лекарств директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров был назначен на эту должность в 2007-м. К тому моменту должность министра здравоохранения год как занимал Василий Жарко.

И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

Он же руководил ведомством, когда в 2011-м был назначен директором «Белмедтехники» Александр Шарак, у которого в гараже в тайнике обнаружили около $ 620 тысяч.

В декабре 2010-го должность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома получил Андрей Стрижак, задержанный за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования.

Василий Жарко занимал должность руководителя Минздрава с мая 2006-го по декабрь 2016-го. Знал ли он о происходящем в его ведомстве? Можно ли было годами не замечать жалобы на дорогие лекарства и бюрократические препоны? Об этом мы можем только догадываться. О масштабах проблемы говорит следующий факт.

Оглашая скандальные подробности, глава КГБ напомнил о том, что старт делу дал Александр Лукашенко, поручивший правительству пересмотреть стоимость лекарств.

— При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена, — сделал важное уточнение Вакульчик.

Сам факт того, что ценообразованием на лекарства по прямому поручению руководства страны занялись спецслужбы, говорит о многом. Например, о том, что проблема давно вышла за пределы ведомства, внутри которого ее собственными силами решить не смогли (или не захотели).

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»