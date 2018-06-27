Министр труда о пенсиях: Для мужчины 60 лет - это не возраст 41 27.06.2018, 10:43

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Ирина Костевич

Фото: tut.by

Костевич отметилась очередным заявлением.

Министр труда Ирина Костевич сегодня в «парламенте» отчитывалась о том, как был исполнен бюджет фонда соцзащиты в прошлом году. «Депутаты» поинтересовались повышение пенсионного возраста, пишет tut.by.

Ирина Костевич рассказала, что субвенция для балансировки бюджета Фонда в прошлом году составила 520 миллионов рублей. Однако, отметила министр, некоторые организации получают льготы, поэтому Фонд недосчитывается большей суммы.

— Льготы субъектам хозяйствования в прошлом году — 640 млн рублей, это возмещение потерянной доходной части — Парк высоких технологий, Великий камень, сельхозорганизации.

«Депутаты» поинтересовались у министра вопросом, который очень актуален на фоне новостей из России — дальнейшем повышением пенсионного возраста.

— Глядя на зал, — улыбнулась Ирина Костевич и обратилась к «депутатам»: — Мужчины, 60 лет — это не возраст.

В зале раздались, пусть редкие, но аплодисменты.

— В пенсионной реформе мы прожили только полтора года, — объяснила министра. — Россия говорила об этом 10 лет — и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда.

Заявления и действия властей в социальной сфере не раз становились предметом критики. Вот так громкие фразы диктатора о повышении пенсионного возраста прокомментировал бывший министр труда Беларуси Александр Соснов:

«Чтобы принимать эффективные решения - нужно держать обратную связь с людьми, понимать, что происходит в стране. А наша власть оторвана от реальности. Чего только стоит заявление Лукашенко, что в «60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать». Я таких людей не знаю, может быть в Дроздах такие «лошади» водятся.