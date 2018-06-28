Футбол футболом, а санкции по расписанию 4 Алексей Голобуцкий

28.06.2018, 12:45

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Трамп не изменяет себе.

Каждый комплимент России сопровождается весомым экономическим ударом. Ну, или каждый удар — комплиментом.

Сегодня на пресс-конференции в Белом доме Трамп упомянул о ЧМ-2018 в России: «Это восхитительно! Они проделали фантастическую работу!». Для надёжности точно тот же тезис теми же словами повторил сегодня и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в Москве на встрече с Путиным — «фантастическая работа!».

В то же время как-то внезапно серьёзно забеспокоился немецкий бизнес, подвязанный крупными вложениями на «Северный поток-2»: они именно сегодня заговорили об американских санкциях как о серьёзной угрозе. Именно сейчас вдруг стал актуален принятый Конгрессом США ещё в прошлом году закон, позволяющий ввести ограничительные меры относительно «Северного потока-2», его инвесторов и партнёров.

Директор Восточного комитета (объединяет немецкий бизнес, по сути, на подсосе у Газпрома) так и заявил: «Если американцы всё же введут санкции на «Северный поток-2», участие западных партнеров окажется крайне рискованным. В таком случае теряется экономический смысл проекта. Поэтому, к сожалению, этот проект до сих пор под вопросом».

Но на пресс-конференциях Трамп старательно расточает комплименты России и Путину. Значит, его июльская встреча с Путиным в Европе (в Вене или Хельсинки), судя по всему, действительно состоится. Потому что точно такая же подготовка предваряла встречу с Ыном — которая успешно состоялась.

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А вообще Трамп прав относительно ЧМ-2018 — в России отлично подготовились! Пенсионный возраст повысили, НДС повысили, точные замеры и ТТХ валежника, дозволенного для бесплатного сбора холопами, определили. Ям для селфи евротуристов накопали. Молодцы, одним словом!

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»