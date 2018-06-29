Гродно стал лучшим областным центром Беларуси 2 29.06.2018, 20:47

Фото: globus.tut.by

На развитие город получит 196 тысяч рублей.

Гродно признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили БелТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В течение 2017 года в Беларуси проводился республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства, в котором приняли участие населенные пункты всех областей и Минск. Победителей смотра решено наградить переходящим вымпелом, подтверждающим свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета.

В первой категории (среди городов областного подчинения и города Минска) лучшим признан Гродно. Денежная премия составит 8 тыс. базовых (196 тыс. рублей).

Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более) признаны Жодино Минской области и Полоцк Витебской области, которые получат по 3 тыс. базовых (73,5 тыс. рублей).

В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 тыс. до 50 тыс. жителей) лучшими стали Береза Брестской области, а также Рогачев Гомельской области и Белыничи Могилевской области. Денежная премия — по 2 тыс. базовых (49 тыс. рублей).

Победителями в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей) признаны Копысь и Дубровно Витебской области, Ветка Гомельской области, а также Краснополье Могилевской области. Каждый получит по 1,5 тыс. базовых (36 750 рублей).

В пятой категории (сельские населенные пункты) победу праздновали агрогородки Хомск Дрогичинского района, Добромысли Лиозненского района, Камаи Поставского района, населенный пункт Должа Витебского района, а также агрогородок Свислочь Гродненского района. Денежная премия — по 800 базовых (19,6 тыс. рублей).

Не менее 70% от денежных премий будет направлено на развитие населенных пунктов, до 30% — на премирование руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, занявших первые места.