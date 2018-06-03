Почему молодые немцы не спешат покупать собственный автомобиль 3.06.2018, 16:04

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В Германии для молодых жителей крупных городов обладание собственным автомобилем больше не является приоритетом.

Согласно исследованию, проведенному Высшей школы экономики города Бергиш-Гладбах, эмоциональную потребность в личной машине испытывают все меньше немцев в возрасте от 18 до 25 лет, пишет DW.

Как поясняет автор исследования, профессор Штефан Брацель, это открывает новые перспективы для развития общественного транспорта и альтернативных вариантов передвижения по городу. Один из них - каршеринг или совместное пользование автомобилями. При этом к жителям сельских районов это пока не относится: по словам эксперта, молодые люди, проживающие за чертой мегаполисов, еще долго не смогут представить свою жизнь без собственного авто.

Лейпциг и Гамбург - новые центры каршеринга

Тем временем во многих городах ФРГ пытаются интегрировать новые решения в существующую транспортную систему. К примеру, в Лейпциге появилось 28 пунктов авто- и велопроката: все они расположены в непосредственной близости от центральных остановок общественного транспорта, что позволяет легко пересесть, к примеру, с автобуса на велосипед. При этом заказ и оплата арендованных транспортных средств осуществляется с помощью пластиковой карты со встроенным чипом.

В свою очередь MOIA, дочерняя компания концерна Volkswagen, делает ставку на Гамбург: здесь можно будет с помощью мобильного приложения на смартфоне арендовать беспилотные электробусы VW. Посадка в них осуществляется на виртуальных остановках, находящихся в пределах 250 метров от местонахождения пассажира в момент заказа. В данный момент проект находится на стадии тестирования: ожидается, что его официально запустят в 2019 году.

Авто в аренду сдает и Deutsche Bahn

Сдавать в аренду беспилотные автомобили планирует и IOKI - "дочка" немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Между тем тестирование подобных проектов проводится не только в мегаполисах: к примеру, в местечке Бад-Бирнбах в Баварии осенью 2017 года ввели в эксплуатацию беспилотный электромикробус, который уже доставил до пунктов назначения более 10 000 пассажиров.

В стороне от новых тенденций не остался и Мюнхен. В середине июня городское транспортное предприятие готовится запустить там новый каршеринговый сервис MVH Isar-Tiger: с помощью мобильного приложения пользователи смогут взять напрокат автомобиль VW Caddy, работающий на газе.

Основная проблема в немецких городах - растущий объем грузоперевозок

Впрочем, дальнейшая интеграция каршеринга в систему городского общественного транспорта возможна лишь при условии масштабной поддержки такой инициативы со стороны политиков. Как отмечает автоэксперт Штефан Братцель, этот вопрос обязательно должен быть урегулирован на уровне властей: только таким способом можно будет снизить количество частного автотранспорта на улицах городов.

Как бы то ни было, соответствующее решение должно быть принято уже в ближайшее время. По словам Братцеля, все больше клиентов заказывают товары в интернет-магазине Amazon, что способствует росту объема грузоперевозок в черте городов. "В один прекрасный день это приведет к полной остановке движения. Помешать этому могут лишь долгосрочные меры, ориентированные на будущее", - уверен эксперт.

Daimler и BMW объединяют сервисы каршеринга

Крупные немецкие автопроизводители уже много лет активно инвестируют в разработку и внедрение новых транспортных решений. В марте 2018 года концерны Daimler и BMW, прежде конкурировавшие между собой и в этой сфере, договорились объединить свои сервисы каршеринга Car2Go и DriveNow.

Таким образом, общее количество их клиентов достигнет 40 млн человек - это позволит компаниям на равных бороться с американским сервисом заказа такси Uber, получившим неоднозначную оценку в Европе. Согласно договоренности, Daimler и BMW получат по 50 процентов акций нового предприятия. Ожидается, что антимонопольная служба даст сделке зеленый свет еще в 2018 году.