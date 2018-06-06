Кремль – «большой гопник» 2 6.06.2018, 18:35

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Украинский художник переделал лого ЧМ-2018.

Украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал серию плакатов, приуроченных к Чемпионату мира по футболу в России. Графическим оформлением они напоминают официальную символику чемпионата, но на этом сходство заканчивается: каждый из плакатов посвящен событию, которое Ермоленко считает достаточным основанием для бойкота соревнований. В их числе – аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины, сбитие "Боинга" над Донецком, бомбардировки Алеппо, судьба украинских политзаключенных в России, отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Самый популярный рисунок художника, официальный логотип чемпионата, стилизованный под череп, даже показали в прямом эфире на телеканале Россия 1.

В интервью Радио Свобода Андрей Ермоленко рассказывает о своем проекте и о том, почему, как он думает, мировые державы так и не решились на бойкот ЧМ-2018 в России.

"Катализатором для создания этих плакатов послужило объявление Олегом Сенцовым голодовки с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Сначала я начал рисовать плакаты о деле Олега Сенцова, и это меня вывело на чемпионат. Знаете, когда включается совесть, ее очень сложно заглушить и заставить замолчать. Плюс ко всему, я надеялся, что украинское Министерство информационной политики как-то оживится и подключится, и зная, что в России предстоит Чемпионат мира, что они что-то будут делать. Но я увидел, что все молчат. Сам я молчать не смог".

– Вы замечаете, что ни одно государство мира не отказалось от участия в Чемпионате мира…

– К сожалению, миром правят деньги, а не совесть. А когда ты видишь несправедливость, есть два варианта: либо промолчать, либо самому включиться, хотя бы в одиночный пикет. Это – мой "одиночный пикет" против тех больших государственных сил, которые ничего не делают. Мы все прекрасно знаем, что Россия – это такой огромный гопник на карте мира, который позволяет себе то, что другие государства не могут себе позволить. Что позволяет гопнику брать и отжимать кошельки? Бездействие полиции. Мы говорим, что "мировой полицейский" – это, Америка. Но на самом деле, Европа, Америка и все другие страны бездействуют, никто по носу Путину так и не дал.

– А как же санкции?

– Санкции это очень хорошо, и я тоже надеюсь, что они когда-нибудь сработают, но эти санкции на года, на десятилетия. Мы помним, как работали санкции с Советским Союзом: это растянулось очень надолго, пока Советский Союз не рухнул. По большому счету, я сомневаюсь, что Америке или Европе выгоден внешний враг. Развал России никому не выгоден.

"Хочется, чтобы люди проявили инициативу, хочется заставить их двигаться, заставить поднять задницу, распечатать эти плакаты и хоть что-то сделать для спасения того же Сенцова. Вместо того, чтобы сидеть и хором считать дни, которые он голодает. Для меня это война, вы понимаете! По большому счету, мое государство, даже не государство, моя страна - потому что очень сложно говорить сейчас про "государство Украину" - моя страна сейчас находится в состоянии войны, и эта война должна быть войной для каждого гражданина Украины, чтобы сохранить независимость, чтобы сохранить границы, которые наша страна имеет. Если мы наплевательски будем относиться и ничего не делать, то, в конце концов, нас развалят и нас захватят, а я этого не хочу. Это моя война. Я умею рисовать. Если бы в 2014 году у меня хватило мужества, я бы, наверное, был на передовой, но у меня не хватило. У меня хватает мужества делать то, что я могу, а я могу рисовать".

– Вы говорите "сохранить границы". Крым уже не вернуть?

– Я хочу, чтобы Крым вернулся в Украину, и я говорю, что Крым - это Украина. Это признается всеми международными институциями, просто этого не признает гопник, который у нас его украл, а сейчас сидит и хихикает. Керченский мост – это кошмар, и мне до сих пор не понятна позиция Украины по этому вопросу. Построили Керченский мост, и таким образом фактически закрыли доступ всем грузовым судам в Мариуполь и в Бердянск. Это может фактически убить эти города. Украина молчит, молчит европейское и американское сообщество. Для меня это страшно. Для меня страшно, что против нас идет открытая экономическая агрессия, а очень многие просто сидят и молчат".

– Вы чувствуете, что Украину бросили?

– Нет, я бы не так сказал. Я чувствую, что украинцы устали от войны, что украинцы варятся в собственном соку. Я чувствую, что к Европе надо апеллировать языком, который понимает Европа. Например, выходить на акции, которые происходят в Украине, нужно с англоязычными, франкоязычными плакатами, которые более понятны за границей, за рубежом. Мы должны обращать на себя внимание. Если мы будем сидеть и молчать, тогда нас действительно забудут. Пока что Европа нас не бросила. Просто сейчас с нами очень сложно иметь дело, когда Европа видит, что в Украине очень много внутренних проблем. Я имею в виду не войну, я имею в виду коррупцию, тотальное воровство как в высших эшелонах, так и в низших. Сейчас Украина очень слаба. Хотелось бы, чтобы нас защитили, но если нас никто не защищает - нам надо защищаться самим.

Кадр из дневного выпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" за 30 мая 2018 года

"После того, как мою иллюстрацию показали по российскому телевидению, я получил очень много писем и сообщений. Многие россияне написали, что у меня «кровавые мальчики в глазах». Было несколько атак на мой Фейсбук. Понимаете, мне сейчас вообще очень сложно говорить о России. Россия сейчас, как страна, для меня враг, это правда. Я не буду говорить про людей, которые поддерживают Украину, которые не поддерживают Украину, вопрос не в этом. Как страна – это открытый враг, который ведет против Украины масштабную подрывную деятельность. Очень многие мои друзья погибли из-за России. В 2014 году очень много футбольных фанатов пошли защищать Украину, а теперь в государстве-агрессоре происходит чемпионат мира, где соберутся фанаты из разных стран. Я не могу молчать по этому поводу. Россияне меня ненавидят. Я считаю, что это хорошо. Хорошо, когда у тебя есть открытый враг, а не враг, который тебя хвалит, а потом всадит в спину нож, как было в 2014 году с Украиной".

"Я люблю футбол, но Чемпионат мира смотреть не буду. И никому не советую, честно говоря. Потому что нельзя спокойно наблюдать за действом, которое замазано кровью, даже если это очень красивый концерт или очень красивое шоу. За последние несколько лет Россия показала себя как террорист, который не придерживается вообще никаких международных доктрин. Начиная от химического оружия и заканчивая вмешательством в выборы в других странах. Это страшно! Вот про это я и говорю своими плакатами".