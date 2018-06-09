Назван овощ, который способен снизить уровень холестерина
- 9.06.2018, 9:00
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Балластные вещества, содержащиеся в нем, хорошо выводят холестерин.
Диетологи советуют употреблять баклажан, поскольку этот овощ может снизить уровень холестерина в организме.
Все потому, что в баклажане содержится много балластных веществ, пишет 24tv.ua.
Эти вещества хорошо выводят холестерин, поскольку организм их не усваивает и они не всасываются в организм.
Диетологи считают, что баклажаны полезно употреблять при сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца, атеросклерозе и малокровии.
Баклажан способен нормализовать работу кишечника, он предотвращает развитие гнилостных процессов и способствует уменьшению веса.
Стоит запомнить, что баклажан нельзя употреблять людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при пониженном уровне сахара и поносах. Не стоит употреблять этот овощ при высоком уровне гемоглобина.