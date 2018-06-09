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Немец «из бочки» о Беларуси: У вас очень доброжелательные люди

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  • 9.06.2018, 12:14
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Фото: abw.by

Как 70-летний немец едет через Беларусь на тракторе на ЧМ-2018 в России.

Недавно читатели прислали нам фотографии и видео немца, который едет на тракторе с "пивной бочкой" из Германии на чемпионат мира по футболу в Москву. Abw решили во что бы то ни стало его найти и взять интервью.

Прыгнули в машину и поехали. Куда ехать - непонятно. Главный редактор следил за сообщениями читателей, приблизительно было ясно, что в четверг немец будет где-то между Бобруйском и границей России. Какой дорогой он двинется после Бобруйска - неизвестно. В общем, поездка с непредсказуемым результатом. Но готовились искать его даже в России.

Для любителей видеоформата специально сняли сюжет.

С дедушкой надо как-то разговаривать, поэтому взяли переводчика. И не абы кого, а нашу мотоциклистку Анастасию Ленёву, которая как-то путешествовала одна в Иран. Да-да, эта девушка еще и несколько языков знает! Спортсменка, комсомолка, красавица. Два сумасшедших путешественника явно найдут общий язык, когда встретятся.

Большое спасибо читателям, высылавшим нам информацию о передвижениях немца по стране. В обед выехали из Минска и двинулись в сторону Бобруйска.

Фото: abw.by

"Немцев я постоянно встречаю во время своих путешествий, - рассказывает Настя по пути. - Очень интересные люди, среди путешественников много пожилых. Их пенсии позволяют путешествовать по миру, пока наши на лавочках сидят и выживают. На чем они только не ездят: на велосипедах, на мотоциклах, в домах на колесах! Вот только на тракторах пока еще не встречала".

Подъезжаем к объездной дороге вокруг Бобруйска - и не знаем, куда ехать. Вероятнее всего, он направился в Кричев по Р43 - так ближе всего до Москвы. Буквально несколько часов назад его видели перед Бобруйском.

Фото: abw.by

Поехали в сторону Кричева, спрашивали на заправке у дальнобойщиков. Пытались искать его с помощью рации в грузовике. Решили, что он остался в Бобруйске. Развернулись и поехали в город.

Так и оказалось. Он двинул через Бобруйск, а мы - по объездной дороге и разминулись. Развернулись - и держались за ним со скоростью 20 км/ч. То есть даже не 30 км/ч, как нам сообщали! Но гостя надо угостить. Купили в сельской магазине провиант - и поехали останавливать.

Как оказалось, мы не первые журналисты на его пути. Он вежливо объяснил, что спешит, опаздывает. Но Насте удалось немца разговорить - сама ведь такая же сумасшедшая путешественница в хорошем смысле этого слова. Договорились устроить пикник в его "пивной бочке".

Фото: abw.by

Зовут нашего героя Губерт Вирт. Он из Форххайма, Бавария. 30 лет проработал механиком на заводе Mercedes. Состоит в клубах любителей раритетных тракторов, занимается спортом и любит русскую музыку, особенно Римского-Корсакова. На восстановление трактора копил 4 года. Ездил на нем по Европе и намотал уже 8000 км. В основном же передвигается на Mercedes-Benz SLK. Всего его нынешний маршрут составит 2300 км - после Москвы он двинется в Санкт-Петербург, а потом в Финляндию на паром.

На заправке автомобилиста просят глушить трактор. Но его нельзя глушить, иначе потом придется очень долго заводить, нагревая калильный шар с помощью обычной паяльной лампы. В бак помещается 60 л топлива, на 100 км "Бульдог" 1936 года выпуска потребляет 20 л солярки. Запас хода - 300 км. Губерт жалуется на большие расстояния между заправками в Беларуси - приходится постоянно заправляться.

Наш герой на самом деле очень общительный и позитивный дедушка. Вся солярка не влезла в бак, что не влезло - предложил белорусу.

Фото: abw.by

Садимся в вагончик, устраиваем пикник. Теперь можно спокойно послушать путешественника.

О тракторе

- Называется "Ланц-Бульдог", ему 82 года, он 1936 года выпуска. Очень простой и неприхотливый. Едет и не ломается. 20 лошадиных сил, объем двигателя 4,75 литра. И огромного размера поршень, который ходит не вверх-вниз, а горизонтально. Да, это одноцилиндровый калильный двигатель, который работает практически на всем, что горит: от сырой нефти и газолина до растительного масла и отработки. Да, мы с ним два старичка, но справляемся (подробнее об этих тракторах можно прочитать здесь. - Прим. авт.).

О впечатлениях

Фото: abw.by

- Беларусь - очень красивая равнинная страна. Здесь очень хорошо развито сельское хозяйство - этого я не знал. Много пшеницы и картофеля помимо всех остальных культур. И меня шокировал ваш гигантский трактор! Удивлен, что у вас такие производят. А еще у вас очень доброжелательные люди. Мы долгое время ехали вдвоем с Иваном, который передвигался на экскаваторе, мы общались с ним жестами. Он коллега - нашли с ним общий язык. Кстати, у вас хорошие трактористы. Я тут недавно сломался, так ко мне подошли ваши ребята и за пять минут все починили.

О белорусской границе

Фото: abw.by

- Я думаю, что пограничники просто не ожидали того, что кто-то приедет проходить границу на тракторе. Они не были к этому готовы - так я вижу это сейчас. И я провел там шесть часов. Подходили и сотрудница, и таможенник, я подписал все документы - даже не знаю, сколько их было. Ветеринар приходил осмотреть собаку. Это было долго, но потом старший сотрудник нас пропустил. Потом были нюансы с оплатой дорог. Меня остановили и тоже не знали, что со мной делать, потому что еду на тракторе. В итоге отправили купить бортовое устройство.

О мечте

- Вот ты спрашиваешь о моей мечте, а что такое мечта? Человеку нужны цели. И он работает над их достижением - как я над реставрацией трактора, например. Человеку нужны цели, тут все просто.

Фото: abw.by

О собаке

- Собаку зовут Хекс, это такса-полукровка. Путешествие выносит без проблем. Стоянку я выбираю так: выпускаю собаку, и если она возвращается обратно в трактор, то еду искать место дальше. С кемпингами у вас вообще все плохо. Приходится ночевать где придется. И на заправках негде помыться. У вас красивая страна - вам нужно активно развивать инфраструктуру.

Фото: abw.by

О целях поездки

- У каждого народа есть свой характер, свои плохие и хорошие стороны. Мне хочется изучить страны бывшего СССР. Чувствуется, что эти народы очень многое пережили. Это находит отражение в их музыке. Я надеюсь, что люди будут сотрудничать друг с другом, а не воевать. Люди должны говорить, я думаю, что это важно. Это моя философия, все просто. Моя цель поездки - говорить с людьми, пусть даже языком жестов...

Фото: abw.by

Немецкий пенсионер планирует вернуться домой к жене, сыновьям и внукам в начале июля. Такие путешествия действительно объединяют хороших людей. Спешить для этого совершенно никуда не нужно: 18 км/ч - оптимальный скоростной режим.


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