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Россельхознадзор продолжает войну против белорусских предприятий

  • 9.06.2018, 14:55

Витебский мясокомбинат и Новолукомский молокозовод оказались в «черном списке».

Россельхознадзор с 9 июня запретил поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси. Ввоз продукции с шести предприятий поставлен на усиленный лабораторный контроль, сообщает "Интерфакс".

Как сообщается в материалах службы, из-за повторных нарушений право на ввоз продукции в РФ лишены Витебский мясокомбинат (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине) и ООО "Молоко" (производственный цех в г.Новолукомль) - из-за обнаружения в питьевом молоке альбендазола.

Кроме того, под усиленный лабораторный контроль попала продукция агрокомбината "Несвижский", Мостовского филиала Гродненского областного потребительского общества, ООО "ПокетПак", Калинковичского мясокомбината, Слуцкого сыродельного комбината и форелевого хозяйства "Лохва". Эта мера принята в связи с нарушением требований ЕАЭС и РФ, отмечается в сообщении.


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