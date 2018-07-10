Ученые рассказали, в каком возрасте человек самый счастливый 10.07.2018, 11:59

Чем сложнее времена, в которые родился человек, тем более счастливым он ощущает себя в старости.

Британские психологи провели специальное исследование, чтобы выяснить самый счастливый возраст нашего современника. Объектом исследования стали свыше 20 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет, пишет changeua.com.

Как выяснилось, больше всего довольны жизнью те, кому не так давно исполнилось 20, и те, кому еще нет 70. Именно в 23 года молодой человек. как правило, испытывает первый острый прилив счастья – он молод и живет ожиданием лучшего, у него множество планов на будущее и отменное здоровье. У него еще нет негативного жизненного опыта, и будущее его не пугает.

Накануне 70-летия причины для счастья другие: человек смиряется с тем, как прошла его жизнь, научился не жалеть об упущенных возможностях и хочет полностью насладиться тем, что ему отпущено. Несмотря на, возможно, печальный жизненный опыт, человек не мучает себя горькими воспоминаниями и сожалением об ошибках.

Самыми несчастными оказались люди, переступившие рубеж 50-летия. Как объясняют психологи, они еще не смирились со старением, и их новое состояние, которое грозит только ухудшаться, погружает их в депрессию.

Ученые сделали еще один парадоксальный вывод: чем сложнее времена, в которые родился человек, тем более счастливым он ощущает себя в старости. Так, люди, чье детство пришлось на годы войны или голода, зрелые годы проводят в состоянии полного счастья, наслаждаются каждый прожитым днем.