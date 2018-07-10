Гидромет: Завтра будет до +29°С 10.07.2018, 15:31

Днем ожидаются дожди и грозы.

11 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, сообщает Гидромет. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +24..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12-13 июля наша страна окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Польши, и теплой неустойчивой воздушной массы.

12 июля ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в западных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем от +22°С по западу до +30°С по востоку страны.

13 июля на большей части территории республики ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +20..+27°С.