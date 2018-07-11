СМИ: Греция выслала двух российских дипломатов 3 11.07.2018, 9:31

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Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела.

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум россиянам, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники во внешнеполитических кругах.

По словам собеседников издания, Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников. Источники отметили, что Москва проводит «многочисленные и скоординированные» действия по усилению своего влияния в Греции.

В материале газеты называется только одна фамилия — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных дипломатах не приводятся.

На момент подготовки этого материала официального подтверждения этой информации не было.