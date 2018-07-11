Тайский тренер спас детей в пещере благодаря учебе в монастыре 7 11.07.2018, 9:49

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Что известно о наставнике подростков, умевших выжить в затопленной пещере.

Тренер футбольной команды «Дикие кабаны» Экапол Чантавонг по прозвищу Ако стал последним, кого дайверы вывели из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Он две недели провел со своими воспитанниками под землей и сумел сохранить их жизни. В этом ему помогли навыки, полученные в буддийском монастыре. Однако в его адрес раздаются не только похвалы, но и обвинения, пишет medialeaks.ru.

В Таиланде 10 июля завершилась спасательная операция в пещере Тхам Луанг. Дайверы за три дня вывели из затопленной муссонными дождями пещерной системы 12 футболистов из команды «Дикие кабаны» и их тренера, Экапола Чантавонга, по прозвищу Ако. Спортсмены едва не погибли во время экскурсии, когда из-за сильного ливня вода начала подниматься, и в итоге провели под землей больше двух недель.

Тренер Ако однажды уже обманул смерть. Ему было 10 лет, когда в деревне на севере Таиланда, где он жил, разразилась эпидемия. Сначала от болезни умер его семилетний брат, а затем — мать и отец. Родственники забрали сироту к себе, но он все время был грустным и подавленным. Поэтому в 12 лет Ако отдали в буддийский монастырь.

Тетя Ако, Умпорн Шривичай, рассказала австралийским журналистам, что ее племянник прожил в монастыре 10 лет, изучая буддийские духовные практики, в том числе медитацию. Но три года назад он вернулся в деревню, чтобы заботиться о своей старенькой бабушке, пишет News.com.au. Тогда он стал младшим тренером футбольной команды «Дикие кабаны».

Экаполь нашел родственные души в мальчиках, многие из которых росли в бедных тайских семьях или были беженцами из соседней Мьянмы, рассказал The Star друг молодого тренера Джой Хэмпай.

«Он любит их больше, чем самого себя. Он не пьет, не курит. Он — тот человек, который заботится о себе и который учит детей делать то же самое».

Ако помог Ноппарату Катовонгу, главному тренеру «Диких кабанов», создать систему мотивации мальчиков. «Дикие кабаны» получали в подарок экипировку за успехи в школе. А их тренеры все время старались привлечь спонсоров и убеждали воспитанников, что они могут добиться успеха, например, стать профессиональными спортсменами.

Тренировочная база «Диких кабанов» находится в гористой местности Дои Нанг Нон, в нескольких минутах езды от той самой пещеры Тхам Луанг, где футболисты застряли на две недели. Их приключения начались 23 июня. В этот день главный тренер был занят и поручил Ако провести занятия.

Обычно тренировки проходили не только на стадионе базы. «Кабанята» и их тренеры совершали велосипедные походы, поднимались в горы, ходили к водопадам. В тот день они решили спуститься в пещеру и написать свои имена на стене. Позже мальчики объяснили голландскому дайверу Бену Рейманентсу, что это был своего рода ритуал посвящения.

Сразу после того, как 12 мальчиков и тренер Ако спустились под землю, начался сильный ливень и пещеру начало затапливать. Чтобы спастись от мутной воды, футболистам пришлось уходить все глубже и глубже, погружаясь в полную темноту. Так они оказались в ловушке.

За поисковой операцией, развернутой в Тхам Луанг, следил весь мир. Наконец, за десятый день после того, как «Дикие кабаны» исчезли, оставив у входа в пещеру свои велосипеды и сумки, британские дайверы обнаружили, что в одном из воздушных карманов подземного лабиринта кто-то есть. Им открылась удивительная картина: на выступе одной из стен пещеры спокойно сидели 12 мальчиков и их тренер. Никто из них не плакал и даже не думал паниковать. Было непонятно, как дети выжили в пещере в течение всего этого времени и не поддались страху.

Подростки спаслись от поднимающейся воды, сумели пройти по скользким кручам и в темноте найти безопасное место, а затем десять дней ждали помощи, не поддаваясь ни панике, ни отчаянию. Выжить им помогал их молодой наставник.

Когда спасатели добрались до «Диких кабанов», они увидели, что Ако был очень слаб, а вот его подопечные находились в довольно хорошем состоянии. Дело в том, что когда тренер понял, что путь к выходу из пещеры отрезан, он собрал всю еду и питьевую воду, которая была у «кабанов» с собой, и распределил так, чтобы растянуть на несколько дней. Себе он не взял ни крошки.

А для того, чтобы мальчики сохранили силы и не поддавались клаустрофобии, тренер научил их медитировать. В этот момент Ако очень пригодилась его десятилетняя монастырская практика. Он рассказывал детям, как научиться контролировать свой ум и эмоции, как сохранять спокойствие и справляться с трудностями.

Это сработало. Когда дайверы выводили «кабанят» из пещеры по узким извилистым и опасным протокам, где паника или ошибка могут стоить жизни, а опытным пловцам приходится напрягать все силы, ни один их подопечных бывшего монаха не испугался. Даже несмотря на то, что многие из мальчиков не умели плавать.

Накануне завершения спасательной операции, когда часть подростков уже вывели из пещеры, а несколько мальчиков с тренером еще оставались под землей, мама одного из «Диких кабанов» заверила журналистов, что никто из родных футболистов не винит Ако за произошедшее. Наоборот — его считают героем, благодаря которому мальчикам удалось выдержать серьезное испытание.

«Если бы он не пошел с ними, что случилось бы с моим ребенком? Когда он выйдет, нам нужно исцелить его сердце. Мой дорогой Ако, я никогда не винила тебя».

Как отмечает тайский сайт Khaosodenglish.com, общественное мнение встало на сторону Экапола Чантавонга. Родственники мальчиков и чиновники неустанно подчеркивали, что он сделал все для того, чтобы спасти детей. Даже после того, как погиб один из дайверов, участвовавших в операции, представители власти воздержались от каких-ибо обвинений в адрес тренера.

Но не все придерживаются такого мнения. Например, пост юриста Арпакорн Конгпермпул в фейсбуке, в котором она обвиняет тренера Ако в безответственности, набрал около 80 тысяч лайков и репостов.

«Перед пещерой стоит огромный предупреждающий знак, и ты все-таки туда пошел? Какого черта ты устроил тренировку по футболу в темной пещере? Во всем мире команды просто играют на траве. Если бы я была одним из родителей, я бы подала в суд».

По всей видимости, бывший монах не снимает с себя ответственности за происходящее. Когда дайверы взялись доставить родным застрявших в пещере «кабанят» письма, тренер Ако написал записку, в которой попросил родителей своих воспитанников простить его за то, что с ними произошло. И пообещал, что будет заботиться о них изо всех сил.

Сейчас Экапол Чантавонг вместе со всеми своими 12 «кабанятами» находится в больнице. У тренера и его воспитанников в пещере развилась легочная инфекция, и в ближайшие дни им предстоит пройти курс лечения. Пока детям не разрешают встретиться с родными из-за риска заражения, и команда по-прежнему остается под присмотром тренера Ако.

Над спасением 12 футболистов и их наставника, попавшего в ловушку, работала международная команда дайверов, спасателей и спелеологов. Бизнесмен Илон Маск предложил свой план спасательной операции и даже успел собрать мини-субмарину для эвакуации детей под водой, но его помощь не понадобилась. Зато он снял в пещере Тхам Луанг необычное видео.