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В 2019 году США станут мировым лидером по добыче нефти

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  • 11.07.2018, 12:03

Страна переживает бурное развитие сланцевого способа производства топлива.

В 2019 году Соединенные Штаты станут крупнейшим в мире производителем нефти. С таким прогнозом выступило американское федеральное управление по вопросам энергетической информации, сообщает «Радио Свобода».

Согласно прогнозу, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день, что позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти. В прошлом году ее добыча выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.

В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.


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