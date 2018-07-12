Профессор, придумавший собирать огурцы лежа: Роботы с этим не справятся 8 12.07.2018, 12:58

3,063

Александр Аутко не запатентовал платформу для сбора огурцов.

У белорусов есть фантастическое ноу-хау — платформа для сбора огурцов. Представьте себе: к трактору сзади цепляют что-то вроде кроватей на колесах, передает «Еврорадио».

На "кроватях" настелены мягкие матрасы, на которых лежат женщины. Они руками обрывают огурцы с кустов и бросают их на транспортёр, а зелье складывают рядом.

Автоматизация 80-го уровня! Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

Журналистам стало интересно, кто же сконструировал этот девайс. Они поговорили с этим человеком.

Его зовут Александр Аутко. Несмотря на почтенный возраст, 71 год, он и не думает уходить на заслуженный отдых. Александр Александрович — профессор, работает в Гродненском государственном аграрном университете.

До того он долгое время он возглавлял Институт овощеводства Академии наук. Именно работая там, он и придумал платформу для сбора огурцов.

"Матрасы, на которых лежат работницы, мягкие. Но нужно, чтобы на таких платформах работала молодёжь, и прежде всего парни, — рассказывает разработчик платформы. — Надо же энергично работать, потому что платформа движется, и собирать огурцы нужно очень быстро. Нужно всё успеть увидеть и сорвать".

Платформа разработана вместе с заводом "Техмаш" более десяти лет назад. С тех пор не было лета, чтобы она не попала в новости.

"Мы разрабатывали различные технологии обработки культур, в том числе и огурца, — вспоминает Аутко. — Всегда была проблема, как его собирать. Потому что эти растения покрывают всю поверхность. И когда люди ходят и их собирают, то повреждают плети. То есть, передушивают их, и огурец останавливает рост. Так терялось очень много урожая. Поэтому у меня появилась мысль создать платформу, благодаря которой люди будут собирать огурцы и не травмировать растение. Урожайность увеличилось в три раза".

При создании платформы Александр Аутко пользовался "мировой информацией". Но совершенствовать устройство или тем более роботизировать его профессор не собирается. Он говорит, что это невозможно, так как огурец должен быть виден:

"Нет таких роботов, которые бы определяли размер огурца. Это работа исключительно для людей".

Агрегат для уборки огурцов на грунтовых полях — не единственное изобретение Александра Аутко. Профессор создал более 20 машин для овощеводства. Например, он придумал технологию для обработки моркови на узкопрофильных грядках и комбинированный посевной агрегат, который широко используется хозяйствами Беларуси.

"У меня даже патент на эту технологию есть, — говорит Аутко о комбинированном посевном агрегате. — А вот на платформу по сбору огурцов, к сожалению, нет. По-видимому, и не буду его делать. Технология уже слишком распространилась, и смысла нет".

Собственной дачи, на которой Александр Александрович мог бы экспериментировать с техникой, у профессора нет. Он говорит, что всю свою жизнь посвятил науке, и ему совсем не до приусадебных участков. Недавно профессор Аутко сконструировал машину для обработки арбуза! А сейчас работает над экологической технологией обработки картофеля.

Правда, изобретения пользуются популярностью не всегда. Например, не нашёл применения комплекс для обработки чеснока:

"К сожалению, в Беларуси чеснок как культура не получила развития. Существует сдерживающий фактор: очень много импорта идёт в Беларусь, и запрос на свою продукцию резко падает. Мы не можем реализовать то, что мы производим".

Что касается самого популярного изобретения Александра Аутко, то на данный момент выпущено 17 платформ для сбора огурцов лёжа. 12 из них работают в хозяйствах России.