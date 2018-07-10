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Фотофакт: Как в Гродненском районе собирают урожай огурцов

  • 10.07.2018, 16:19
Фото: sb.by

Лег и за день собрал тонну овощей!

В СПК "Свислочь" Гродненского района изобрели оригинальный способ собирать огурцы и при этом особо не напрягаться. Лёг и за день собрал тонну овощей! Об этом рассказывает sb.by.

Необычную платформу для сбора огурцов на открытом грунте скреативил профессор Гродненского государственного аграрного университета Александр Аутко. Пока в Беларуси работает пять таких агрегатов, прошедших испытания как раз в СПК "Свислочь". Всего было выпущено в эксплуатацию 17 платформ. 12 из них продано в Россию.

Одновременно на такой платформе могут работать 10 человек. Огурцы они бросают на транспортер, а рядом складывают сорняки. Интересно, что платформа была придумана ещё 10 лет назад.


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