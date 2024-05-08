Минувший апрель оказался среди рекордсменов в Беларуси по температуре 8.05.2024, 21:46

И по осадкам тоже.

Апрель 2024 года оказался среди рекордсменов по температуре и осадкам, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ месячного обзора Белгидромета.

Средняя температура превысила норму на 2,3 градуса и составила 10,1 градуса тепла. Это третий показатель среди апрелей после 1945 года.

Наибольшее положительное отклонение температуры воздуха от климатической нормы отмечено в Могилевской области (2,6 градуса), наименьшее — в Минской (1,9).

Самой теплой была первая декада со средней температурой 12,1 градуса (на 6,7 градуса выше нормы). Во второй декаде похолодало, но все равно было теплее нормы (8,7 против 7,5). В третьей десятидневке температура немного повысилась, однако оказалась уже ниже нормы (9,5 против 10,5).

Максимальная температура воздуха отмечена в Житковичах 2 апреля — 28,2 градуса. В Езерище обновлен исторический месячный максимум температуры воздуха (26,8 градуса 10 апреля против 26,7 — 29 апреля 2012 года).

Минимальная температура зарегистрирована в Бобруйске 5 апреля (-2,7).

За месяц выпало в среднем 85 мм осадков (85 л воды на квадратный метр территории), что составило 218% климатической нормы. Апрель 2024 года занял второе место в ряду наблюдений от самого влажного к самому сухому, начиная с 1945 года. На большей части территории выпало от двух до трех месячных норм. На отдельных метеостанциях Витебской, Минской и Гомельской областей обновлены исторические месячные и суточные максимумы осадков.

Больше всего осадков было отмечено на территории Гомельской области — в среднем 111 мм, или 292% нормы, меньше всего — в Брестской области — 58 мм, или 151% нормы.

В третьей декаде количество осадков превысило норму в четыре раза (40 против 10 мм).

Максимальная скорость ветра (24 м/с) зарегистрирована 3 апреля в Новогрудке.