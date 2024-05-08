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На станции метро «Парк Челюскинцев» завершился ремонт

  • 8.05.2024, 21:26
На станции метро «Парк Челюскинцев» завершился ремонт

Фотофакт.

Станция «Парк Челюскинцев» снова сияет – завершился ремонт.

«Работы велись глубокой ночью, когда метро закрыто, завершено движение поездов, снято напряжение с контактного рельса. Все делалось для того, чтобы не создавать никаких неудобств пассажирам», – рассказали в Минском метрополитене.

Что изменилось на станции? Во-первых, световое оборудование – оно теперь сделано с применением новых энергосберегающих технологий. Если конкретно: специалисты смонтировали светодиодные источники света, поменяли люстры на потолочной части станции и обновили подсветку секторов.

Во-вторых, станцию по-новому побелили: использовали экологичную акриловую краску.

В этом году минскому метро исполняется 40 лет.

Станция «Парк Челюскинцев» была введена в эксплуатацию в 1984 году, в первой очереди из восьми станций на синей ветке столичной подземки.

Главным ее украшением стали декоративные светильники в виде подсолнухов, выполненные из подсвеченного темно-желтого и коричневого литого стекла.

Для оформления «Парка Челюскинцев» потребовалось 15 т хрусталя и цветного стекла.

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