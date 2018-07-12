Трамп собрал лидеров стран НАТО на экстренное совещание 10 12.07.2018, 13:21

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Президент США поднял вопрос об увеличении финансирования Альянса.

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса.

Об этом сообщают из Брюсселя корреспонденты "Европейской правды" со ссылкой на дипломатические источники.

Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

Связанную с этим информацию со ссылкой на свои источники сообщает немецкое агентство DPA. По данным немецкого СМИ, американский президент Дональд Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

"Трамп угрожает вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону", - сообщило агентство в Twitter.

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.