РФ запросила у Беларуси агреман на назначение Михаила Бабича послом 4 12.07.2018, 22:32

2,078

Михаил Бабич

Фото: РИА «Новости»

Два года назад обсуждалось назначение Бабича послом в Украину, однако Киев не дал согласия на назначение.

Белорусским властям высланы документы на получение агремана (предварительного согласия) на назначение Михаила Бабича, сейчас представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), послом России в стране, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Перевод Бабича в послы он называет назначением «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление». Вопрос о смене посла в Беларуси давно обсуждался и стоял на повестке дня, сказал РБК собеседник в одной из интеграционных структур СНГ.

В Думе обсудят кандидатуру Михаила Бабича как посла России в Беларуси на следующей неделе, рассказал РБК собеседник в руководстве профильного комитета. По его словам, вопрос о назначении Бабича с большой вероятностью будет одной из тем заседания комитета Госдумы по делам СНГ 18 июля.

Параллельно кандидатуру Бабича обсудят в профильном комитете верхней палаты, рассказал собеседник, близкий к руководству комитета. По его словам, этот вопрос должны внести в повестку комитета по международным делам на следующую неделю. Пока что в повестке этого вопроса нет, отмечает собеседник в аппарате комитета.

О том, что нынешний посол России в Беларуси Александр Суриков оставит свой пост, информирован собеседник РБК, близкий к посольству в Минске. 77-летний Суриков возглавляет российское посольство в Минске вот уже 12 лет.

Бабич не ответил на звонки РБК.

«Доверенный» человек

«Бабич — человек с высоким уровнем доверия президента РФ, и если его назначат послом в страну, которая является ближайшим «союзником» России и с которой Москва надеется расширять сотрудничество, это было бы вполне логично», — отмечает глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. К внешнеполитической карьере Бабича готовили давно, напоминает он: два года назад обсуждалось его назначение послом на Украину, однако Киев не дал согласия на назначение, напоминает он.

Близкий к руководству одной из национальных республик ПФО источник РБК описывает Бабича как жесткого управленца. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев охарактеризовал его как жесткого военного человека, который всегда добивается постановленной цели и по своему психотипу схож с правителем Беларуси Александром Лукашенко. «Но он отнюдь не солдафон, его целеустремленность не мешает ему быть гибким и разумным, — оговаривается политолог. — Он влиятельный человек с большим количеством связей, опытом и навыками, так что если ему что-то поручают — значит, это считают ответственным направлением. Возможно, Москва разыграет схему «доброго и злого полицейского», где Бабич проявит в переговорах привычную жесткость, а потом будет смягчение на уровне взаимодействия первых лиц и правительств».

О том, что Бабич не будет переназначен полпредом в ПФО, а может возглавить российское посольство в Беларуси, в конце июня сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сменить его в должности полпреда может экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев или сенатор Любовь Глебова, в прошлом глава Россотрудничества, утверждало агентство.

Михаил Бабич занимает пост полпреда президента в ПФО последние семь лет. Выходец из силовых структур, он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002–2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003 по 2011 год — депутатом Госдумы.

За время работы Бабича в ПФО в Кремле решили не продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном. Администрация президента РФ также не пошла на уступки национальным республикам, в том числе ПФО, и по поводу изучения национальных языков в школе — они изучаются добровольно, и для Татарстана исключения Москва делать не стала.

К настоящему времени Бабич остается единственным из восьми полпредов, который не фигурирует в кадровых президентских указах этого года. В мае 2018 года полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе был переназначен Юрий Трутнев, который совмещает эту должность с должностью вице-премьера, а в конце июня Владимир Путин подписал указы о переназначении или назначении полпредов еще в шести федеральных округах.