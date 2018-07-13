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Праздники Лукашенко – как улыбка Гуинплена

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  • Дмитрий Растаев
  • 13.07.2018, 8:07
  • 4,985
Дмитрий Растаев

Все это только усиливает чувство отвращения к царящей эпохе.

Гнетущая тошнотворность белорусского сегодня острее всего ощущается в дни псевдо-праздников - всех этих «дней города», «дней независимости», «славянских базаров» и др., и пр.

Они - как улыбка Гуинплена, как надсадный макабр, как кадр из антиутопии. И все эти рожи, сверкающие фальшивой радостью, все эти фанфары и пляски, эти пиры посреди чумы - все это только усиливает чувство отвращения к царящей эпохе. Эпохи глупости, жести и лжи. Эпохе бесправия и беззакония. Эпохе безвременья и безнадеги.

Как сказали бы древние, taedium vitae. Я бы лишь уточнил: taedium vitae patria.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»


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