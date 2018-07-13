Видеохит: Собака спела на американской «Минуте славы» и победила 1 13.07.2018, 9:56

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Пес исполнил произведение немецкого композитора Иоганна Пахельбеля «Канон ре мажор».

На отборочном этапе конкурса America’s Got Talent в США победил золотистый ретривер Оскар. Пес подпевал хозяйке, которая играла на пианино, и растопил сердца жюри и зрителей, пишет telegraf.by.

- Он может петь, держать ноту и даже делать вибрато, - рассказала хозяйка пса Пэм.

Ретривер начал учиться петь около шести месяцев назад. Когда Пэм играла на пианино, Оскар стал ей подвывать. Так, спустя полгода женщина решила поучаствовать в шоу.

Необычный дуэт исполнял произведение немецкого композитора Иоганна Пахельбеля «Канон ре мажор». Некоторые зрители в это время плакали от умиления, другие считали эту ситуацию забавной.

По решению жюри, пес прошел в следующий этап конкурса. А по мнению главного судьи конкурса, хозяйке следовало усерднее работать с клавишами.