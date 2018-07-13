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Уильям Браудер - Трампу: Путин - игрок, который всегда блефует

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  • 13.07.2018, 13:37
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Уильям Браудер
Фото: AFP

Основатель компании Hermitage Capital Management написал открытое письмо президенту США.

Письмо публикует «Эхо Москвы»:

Уважаемый президент Дональд Трамп

16 июля у вас состоится первая официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Безусловно многие мудрые мужи поделятся с Вами своими мыслями, да у Вас наверняка в запасе есть ряд вариантов как провести эту встречу. В свою очередь, я бы хотел поделиться с Вами своим опытом, который Вы не поимеете ни от кого.

В течение последних 10 лет я накопил бесценный опыт взаимодействия с Путиным — я являюсь его единственным зарубежным врагом. Этот произошло со дня гибели моего юриста — Сергея Магнитского в 2009 году от рук российского государства после того, как он раскрыл масштабную коррупционную схему в которую были вовлечены многие государственные должностные лица. Это противостояние привело к тому, что администрация президента Обамы в 2012 году приняла закон Магнитского, который замораживает активы и аннулирует визы тем, кто нарушает права человека в России. Поверьте на слово, эта работа была чрезвычайно трудной.

Сергей не был единственной жертвой режима Путина. И это, с моей точки зрения, вполне закономерно: режим путина убил Бориса Немцова, российского оппозиционного политика, который требовал введения санкций на Западе в отношении тех, кто был причастен к убийству Сергея. Я так же считаю, что они убили и Александра Перепиличного, не побоявшегося раскрыть информацию об отмывании украденных бюджетных денег, который внезапно умер в Англии после того, как представил финансовые документы о преступной группе, стоящей за убийством Сергея Магнитского. Они же пытались убить адвоката семьи покойного Сергея Магнитского в Москве, когда сбросили его с балкона четвертого этажа (к счастью, он выжил). Они же стоят за попытками отравления Владимира Кара-Мурзы, соратника Бориса Немцова, который активно убеждает Запад в необходимости введения санкции Магнитского в отношении путинского режима.

Широко известно, что это не единственные казни, задержания и исчезновения, связанные с российским лидером.

Поэтому, Вам необходимо знать о Путине следующее:

Путин — игрок, который всегда блефует:

Сам факт официальной встречи с ним является уже огромным подарком для него. Президент Соединенных Штатов является самым влиятельным человеком в демократическом мире; на фоне которого президента России теряется. Ведь Российская экономика при Путине — это примерно эквивалент экономики штата Нью-Йорк. Российский военный бюджет на 90% меньше, по сравнению с США, и может наверное сравниться с Великобританией или Францией. Все геополитические амбиции Путина показывает его слабость. В лучшем случае, приводя аналогию из игры в покер, у Путина на руках две пары, в то время как у США роял-флэш.

Путин — профессиональный лжец:

Вы не должны верить Путину. Его послужной список лжи легендарный и хорошо задокументированный. Он лгал о «маленьких зеленых человечках», вторгающихся в Крым; он солгал о том, что Россия уничтожит химическое оружие у режима Асада в Сирии; он лгал о том, кто сбил самолет следовавший рейсом MH17; он лгал о допинге на сочинской Олимпиаде; он лгал о недавнем отравлении Скрипалей в Англии; он также лгал об невмешательстве России в выборы в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Все, что он скажет Вам, это заведомо неправда.

Путин не ведет переговоры:

Все, что вы сможете предложить Путину, просто станет отправной точкой для ваших следующих переговоров. И не стоит расстраиваться, когда это произойдет. Это его натура. В 2001 году, как все знают, президент Джордж Буш младший посмотрел в глаза Путина и увидел его душу. В прошлом году я имел честь обедать с ним и спросил его об этом. Если подытожить, то он сказал, что каждая последующая (а их были десятки) встреча и разговор оборачивался катастрофой. В 2009 году президент Барак Обама попытался смягчить ситуацию, предложив России «перезагрузку». Но это, только еще больше приободрило Путина. Он понял, что он может делать все что угодно не беспокоясь о последствиях и Соединенные Штаты ничего поделать с этим не смогут. Путин воспринимает попытки поиска компромисса и содействия как проявление слабости. Любые такие попытки приводят к тому, что он совершает больше злобных и гадких поступков.

Путин обладает темпераментом хладнокровного убийцы:

Большинство цивилизованных людей не могут себе представить, на что он способен. Он не похож ни на одного из лидеров суверенного государства, его поведение можно сравнить с поведением наркобарона Пабло Эскобара, но имеющего ядерное оружие. В один и тот же час Путин может обсуждать налоговую политику со своими экономическими советниками, и тут же переключиться на планирование и целенаправленного устранение диссидентов и неугодных предпринимателей со своей секретной службой.

Путин ценит деньги гораздо больше, чем человеческую жизнь:

С моей точки зрения, единственный способ воздействия на Путина — это отслеживать и замораживать его деньги и деньги его приспешников. И это делает закон Магнитского. Закон был принят Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и странами Балтии. Поскольку Путин и его чиновники убивают людей и обкрадывают России, а затем хранят наворованное на Западе, санкции Магнитского создают существенные трудности в работе такой мафиозной структуры.

Господин Президент, единственный способ справиться с таким человеком, как Владимир Путин, — это сдерживать его, а не сближаться с ним. Он будет лгать, льстить, выкручиваться и предавать. Единственное, что Вам необходимо донести до него в Хельсинки 16 июля, это то, что Соединенные Штаты Америки — гордая и сильная страна, которая может и обязательно остановит его.

С уважением,

Уильям Браудер


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