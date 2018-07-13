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Данкверт: Беларусь продает РФ больше «молочки», чем производит

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  • 13.07.2018, 17:44
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Сергей Данкверт

Россельхознадзор не спешит реабилитировать белорусские предприятия.

Россельхознадзор в ближайшее время не планирует полностью снимать ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, пишет "Ежедневник".

"Мы не видим возможности широко открывать заводы и снимать ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси", - заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в Брянске.

Данкверт провел в пятницу переговоры с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем по вопросам поставки молочной продукции.

По его словам, пока по ряду вопросов консенсус не достигнут.

Глава Россельхознадзора сообщил, что в настоящее время поставки молочной продукции в Россию разрешены 120 белорусским предприятиям. Режим ограничений - полностью или частично - действует в отношении 40 предприятий.

"Мы не можем широко идти (открывать поставки с многих белорусских предприятий – ред.), поскольку есть в Беларуси заводы, которые поставляют продукции больше, чем их мощность. Есть те, которые поставляют продукцию в обход наших контрольных пунктов. Как мы можем такие предприятия поощрять?" - заявил он.

Всего, по его словам, Россельхознадзор определил три группы так называемых "плохих" предприятий, которым пока не может быть предоставлено право поставок на российский рынок.


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