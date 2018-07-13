12 сотрудников спецслужб РФ обвинены во вмешательстве в выборы в США 4 13.07.2018, 20:39

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Уголовное обвинение пропив сотрудников ГРУ включает 11 пунктов.

Министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России "в совершении преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы в США".

Как пишет «Немецкая волна», соответствующее сообщение в пятницу, 13 июля, было размещено на сайте ведомства.Как отмечается в документе, все обвиняемые, фамилии которых также опубликованы, являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Россияне совершили взлом компьютеров Демократической партии

В Минюсте США утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб прдвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

"Интернет позволяет иностранным противникам атаковать Америку новыми и неожиданными способами. Вместе с нашими партнерами по правоохранительной деятельности министерство юстиции твердо намерено найти, идентифицировать и привлечь к ответственности всех, кто препятствует американским выборам", - цитируются в сообщении слова заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна.

Уголовное обвинение включает 11 пунктов, среди которых - преступный сговор с целью совершения преступления против США, подразумевающий кражу документов с поэтапным их обнародованием для вмешательства в президентские выборы, а также попытки взломов компьютеров организаций, отвечающих за проведение выборов и американских компаниях, поставлявших программное обеспечение и другие технологии, связанные с управлением выборами. Кроме того, россиян обвиняют в краже личных данных для дальнейшего использования в схемах компьютерного мошенничества. И сговоре с целью отмывания денег. По данным Минюста подсудимые с помощью использования криптовалют отмыли денежные средства в размере более 95 тысяч долларов, которые использовали для приобретения серверов и финансирования других расходов, связанных с их хакерской деятельностью.

В документе также отмечается, что обвинение не располагает информацией о том, что какой-либо американец был осведомлен о предполагаемой незаконной деятельности или знал, что общался с российскими разведчиками. В обвинительном заключении также не содержатся утверждения о том, что действия обвиняемых изменили подсчет голосов или исход выборов 2016 года.