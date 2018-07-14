В РФ рассказали, почему не хотят открывать рынок для белорусских молочников 9 14.07.2018, 10:18

2,932

Данкверт грозит новыми ограничениями.

Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного контроля Минсельхозпрода Беларуси провели в пятницу переговоры в Брянске. Еще вчера глава российской службы Сергей Данкверт заявил, что не намерен увеличивать число белорусских поставщиков, допущенных на белорусских рынок.

В пресс-релизе Россельхознадзора, опубликованном позднее, подробно изложены претензии российской стороны. Как обычно, Данкверт грозит новыми ограничениями, пишет belmarket.by.

Россельхознадзор предъявляет Беларуси претензии по поводу предприятий, чья заявленная мощность ниже реально поставляемых объемов. Россияне считают, что поставки идут по поддельным документам.

Также служба выявила предприятия, которые сообщают о поставках превышающих объемы, зафиксированные Россельхознадзором. Служба подозревает их в намеренном ввозе продукции в обход контрольных пунктов. Россельхознадзор считает, что таким образом за последние годы было ввезено 350 тыс. продукции.

Наконец, служба выделяет предприятия, которые официально не поставляют продукцию в Россию, но поставки при этом фиксируются Россельхознадзором.

По итогам переговоров Сергей Данкверт и замминистра, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь подписали очередную дорожную карту по снятию взаимных ограничений.

Также Россельхознадзор принял решение с 16 июля снять ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр». Кроме того, служба сняла ограничения на поставки свинины и продукции свиноводства с ООО «Велес-Мит» и ОАО «Гродненский мясокомбинат». Страновые ограничения по свинине были введены в начале апреля.

Не обошлось и без ограничений. С 16 июля Россельхознадзор вводит ограничения на поставки питьевого молока СООО «Данон Пружаны», ОАО «Минский молочный завод № 1», ООО «Несвижский завод детского питания».