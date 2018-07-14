Бизнесмены из Израиля намерены вдохнуть новую жизнь в Слоним 14.07.2018, 11:20

1,165

Фото: gs.by

Симон Левингер и Иосиф Голинский приехали в Слоним, чтобы воссоздать историю своих предков.

Недалеко от еврейского кладбища на улице Брестской они начали проводить раскопки, чтобы установить точное место упокоения раввина Авраама Вайнберга.

Днями, подойдя к месту раскопок, мы увидели, как Симон и Иосиф, стоя на коленях, руками разгребали землю. По их словам, они там работают целыми днями, хотят быстро все успеть сделать. Дома их ждет работа.

Симон и Иосиф согласились рассказать «Газете Слонимской», что заставило их приехать в Слоним.

Миссия каждого человека — быть лучшим в этом мире

Фото: gs.by

Симон: Каждый раз, когда я приезжаю в Слоним, я восхищаюсь тем, как меня здесь хорошо принимают. Слонимчане нам помогают, сочувствуют, особенно когда это касается исторических вещей. Люди в Слониме очень любят историю, культуру, они хотят знать, что здесь находилось раньше. Но не только простые слонимчане нам стараются помочь, содействуют в нашем деле и представители Слонимского райисполкома. Поэтому я хотел бы поблагодарить город, мэра, всех его сотрудников. Все для меня очень эмоционально.

В Слониме раньше жило много евреев, здесь было много синагог, только в этом районе было три еврейских кладбища. На этом кладбище захоронения проводили в XV столетии, хотя это самое позднее кладбище. Захоронения здесь проводились и после войны.

Причина, по которой я приехал в Слоним: у нас есть лидер, вождь нашего иудаизма. Он учил нас, как быть более чистыми, лучшими. Он жил в Слониме, и он был похоронен на этом кладбище. Поэтому мы хотим найти его точное место захоронения. Мы, евреи, верим, что наша цель — жизнь после смерти. Место, где захоронено тело, это святое место. Поэтому мы должны уважать это место, уважать людей не только тех, кто жив, но и тех, кто мертв. На этом кладбище несколько раввинов захоронено. Здесь, где мы стоим, находится три могилы. Это было три поколения раввинов. В могиле в центре находится раввин, который родился в 1803 году, а отошел в 1883 году. Его звали Авраам Вайнберг, основоположник движения слонимских хасидов. Поэтому у него очень много последователей, даже после 140 лет, как он умер, люди изучают книги, которые он написал. Это книги о том, как служить Богу, как быть лучшим, как стать лучшим для себя человеком, в чем и заключается наша миссия в этом мире. Десять тысяч семей во всем мире следуют его учению, пониманию жизни. Самая большая община находится в Израиле, Америке и во всей Европе. Авраам Вайнберг написал около десяти книг с глубокой философией иудаизма, как быть лучшим человеком.

Фото: gs.by

После того как он отошел в вечность, его два сына, которые сейчас покоятся рядом с ним, продолжили эту династию: давали советы, вели за собой людей, слонимское хасидское движение. Его правнуки, они раввины, сегодня живут в Израиле, и наша община следует за ними на основании учения первого раввина Авраама Вайнберга.

Иосиф: В основном часть нашей общины — это выходцы из Слонима. Авраам Вайнберг был прапрадедом моей матери.

— Значит, Ваши корни находятся в Слониме?

— В основном мои корни из Слонима, но не все. Отец моей матери родом из Барановичей, его фамилия Фуксман. Он жил в Слониме. Вот почему для меня важно чувствовать, что корни отсюда, здесь находятся физические корни. Здесь покоятся наши прадеды, мы духовно отсюда.

— Как Вы себя ощущаете в Слониме, на земле своих предков?

— Мы эмоционально потрясены. Когда я сюда первый раз приехал, посмотрел на все, я чуть не плакал. Мы надеемся закончить этот проект, сделать здесь все красиво. Я своим друзьям рассказал, что поеду в Слоним, они мне звонят и интересуются, как дела, что там происходит. Все в Слониме меня потрясает и волнует.

— Я помню, когда еще девчонкой ходила по этому кладбищу в школу. Ходили в школу через кладбище не только ученики, но и учителя. Тогда мы были детьми, и нам никто не говорил, что так нельзя делать, да мы толком и не знали, что это было за кладбище. Почему именно сейчас Вы решили осуществить этот проект?

— Мы много проводили исследований, чтобы определить это место. Вот видите эти камни? Это фундамент, оригинальные камни, реальные археологические вещи. Они здесь хорошо сохранились. Наконец-то мы нашли третью могилу, которую искали долго. Цвет могилы отличается от земли, которая находится вокруг, поэтому точно определили, что это могила. Наша задача — сохранить все это.

— Раскапывать могилы не будете?

— Нет, раскапывать могилы — кощунство в нашей традиции. Сегодня утром из Израиля приезжал профессиональный археолог, который много лет занимается археологией, он проводил исследования, видел фотографии с дрона и сказал, что это могила. Это все возможно стало благодаря Симону, который является спонсором проекта. Когда Симон первый раз приехал в Слоним, он боялся, что люди не помогут найти ему место захоронения.

Евреи сделают большой подарок Слониму

Фото: gs.by

— Я много где побывал в мире, Слоним — уникальный город: здесь живут необыкновенные люди. В Израиле мы рассказываем людям о наших проектах, они поддерживают нас.

— Какие у Вас есть еще проекты?

Симон: Сначала восстановить и сохранить, свести к минимуму изменения, чтобы настолько сохранить, насколько это возможно, как оно есть. Оно должно выглядеть так, как оно было.

Вторая наша миссия: в 50-60 метрах от могилы Авраама Вайнберга похоронен еще один раввин. Медленно, медленно мы доберемся туда. Потом вокруг сделаем красивое ограждение. Это привлечет много туристов в Слоним. Люди будут останавливаться в Слониме, и вы увидите много новых, необычных здесь лиц. Это будет большой подарок Слониму. Жизнь вольется в новое историческое место. Мы хотим за несколько месяцев настолько красиво облагородить это место, насколько это возможно. Чтобы это место стало известно во всем мире иудаизма, чтобы когда туристы будут проезжать по всем еврейским местам, заезжали и в Слоним посмотреть.

— Все это время это захоронение лежало в земле, никому до него не было дела. Почему?

Симон: Иногда приходит решение, которое раньше никому в голову не приходило. Появились новые технологии, которые очень сильно помогли нам найти это место. Мы использовали самые современные технологии, чтобы его найти.

— Вы сказали, что Вам помогает в этом деле Слонимский райисполком, а кто еще, кто эти люди, которые здесь работают?

Мы нашли профессионального человека, хотели записать его координаты, но у нас под рукой не оказалось ручки. Идет мимо женщина, останавливается и говорит: «Я тоже еврейка, моя бабушка была еврейкой. Вам нужна ручка, подождите, сейчас я достану, дам вам ручку» — и дает нам ручку. Маленькая история, которая показывает, насколько люди хотят нам помочь. И таких историй можно рассказать много. Простые люди нам помогают. Эти истории показывают, что в Слониме живут великие люди.

— Вы сказали, что Авраам Вайнберг учил Вас быть чистыми и лучшими. Что для Вас значит быть таковыми?

— Один человек пришел к раввину и сказал, что хочет стать евреем. Он сказал ему: «Делай то, что для других хорошо, а также хорошо и для тебя, то есть если ты хочешь, чтобы с тобой люди поступали хорошо, поступай так же и с другими.

— Что восхищает Вас в Беларуси?

Иосиф: Мои корни.

— Что вызывает негативные эмоции?

— Мы пытаемся быть очень оптимистичными. Конечно, у нас плохие воспоминания о Второй мировой войне, но в этом виноваты не белорусы, а фашисты, которые здесь все крушили.

Фото: gs.by

— Слоним раньше был еврейским городом: в 1939 году, по некоторым данным, здесь жило 27 тысяч евреев. Здесь было много магазинов, мелких фабрик, которые принадлежали евреям. Евреи занимались торговлей, перевозками, производством металлоизделий, обжигом кирпича, некоторые владели паровыми мельницами. Скажите, если бы не было Второй мировой войны, советской власти, что могло бы здесь быть сейчас?

— Нормальная жизнь была бы: было бы много магазинов, школ, бизнеса… Все это переехало в Америку и Израиль. Мой прадед убежал в Израиль.

— В Слониме есть одно красивейшее здание — синагога, которое потихоньку разрушается. Что будет с ним?

— Есть фонд в Англии, который готовится восстановить синагогу. И мы надеемся, что это скоро станет реальностью.

— И в завершение нашей беседы что бы хотели пожелать слонимчанам?

Иосиф: Будьте добры, удовлетворены и живите своей жизнью.

— А что делать, чтобы жизнь белорусов стала лучше, ведь в Беларуси жить стало нелегко?

— Если делать шаг навстречу другому человеку, то Бог навстречу тебе делает триста шагов. Вот чему я следую и чему стараюсь служить.