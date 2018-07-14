В гардеробе бобруйчанки более 360 нарядов и 100 пар обуви 9 14.07.2018, 14:06

ФОто: bobruisk.ru

Многие заходят к девушке на работу, чтобы посмотреть, в чем она сегодня одета.

Для 33-летней Юлии Проневой (среди своих Юлиана) красивая одежда и бижутерия – своего рода образ жизни. В гардеробе девушки около 360 нарядов, около 100 пар обуви и около 50 разных сумочек. Она говорит, что если будет менять наряды каждый день, то хватит на год, еще и останется. Многие заходят к Юлии на работу, чтобы посмотреть, в чем она сегодня одета, пишет «Вечерний Бобруйск».

У девушки высшее педагогическое образование, шесть лет она работала в школе социальным педагогом. Сейчас Юлиана – заведующая ломбардом на Московской. Она много читает, состоит в книжном клубе. И еще Юлиана – просто открытый и очень позитивный человек.

Одежду девушка заказывает, в основном, в интернет-магазинах модной женской одежды «Enneli», «Dress code» и «Dorothy», которые торгуют турецкими и английскими брендами.

К каждому наряду Юлиана тщательно подбирает бижутерию и аксессуары. Ни одной вещи не покупает просто так – все к чему-то.

Юлиана не особо любит придерживаться модных правил и шаблонов. Смотрит передачу «Модный приговор», что-то берет на заметку. Но, в основном, прислушивается к внутреннему голосу и создает свою собственную моду.

Юлиана продемонстрировала небольшую часть своего гардероба – четыре образа на разные случаи жизни.

Образ 1. Для мероприятий

ФОто: bobruisk.ru

Платье (ЦУМ, Москва): 65 руб;

Обувь-кроссовки (заказала в интернет-магазине Lamoda): около 40 руб;

Сумочка (ЦУМ, Москва): 60 руб;

Брошь-стрекоза ручной работы (купила у знакомой ремесленницы): 30 руб;

Серьги и кольцо ручной работы (купила у ремесленника из Минска): около 30 руб;

Часы (Китай, заказала на AliExpress): 20 руб;

Кольцо (заказала в интернет-магазине WildBerries): 8 руб;

Браслет (заказала в интернет-магазине WildBerries): 46 руб;

Очки для зрения (Оптика Fielmann, Германия): 100 руб.

Итого: около 400 руб.

Образ 2. Для выхода в кафе

ФОто: bobruisk.ru

Костюм пижамного стиля («Enneli», Турция): 110 руб;

Майка-топик (покупала в интернет-магазине, Россия): 40 руб;

Сумочку покупала в бобруйском «Магазине хорошей обуви»: 180 руб;

Босоножки: («Магазин хорошей обуви»): 130 руб;

Очки (покупала в интернет-магазине, Россия): 20 руб;

Колье и перстень, набор (Фаберлик – Флоранж): 100 руб;

Браслет (заказала через интернет-магазин, Россия): 50 руб.

Итого: 630 руб.

Образ 3. Наряд для работы

ФОто: bobruisk.ru

Пиджак и майка (Dress Code, Турция) продавались в комплекте. Пиджак обошелся в 140 руб., майка – 50 руб;

Джинсы (Dress Code, Турция): 140 руб;

Босоножки (заказала в интернет-магазине Lamoda): 70 руб;

Рюкзак (Faberlic): 47 руб;

Часы и два браслета продавались в комплекте. Заказала их через интернет-магазин в России; Цена набора: 100 руб;

Бусы купила в бобруйском магазине «Варьете»: 40 руб;

Кольцо и сережки также в магазине «Варьете»: 30 руб;

Еще одно кольцо заказала в интернет-магазине WildBerries.by за 15 руб;

Зонт (Faberlic): 20 руб.

Всего: 652 руб.

Образ 4. Для прогулок

ФОто: bobruisk.ru

Майка (Dress Code, Турция): 40 руб;

Джинсы (Dress Code, Турция): 99 руб;

Серьги на заказ у ремесленника: 15 руб;

Обувь (Lamoda): около 70 руб;

Кольцо и браслет из керамики (магазин «Варьете»): 30 руб;

Часы ( в минском магазине): 45 руб.

Всего: около 300 руб.

Кстати, мужа и любимого мужчины у Юлианы сейчас нет. Около шести лет она встречалась с мужчиной из Минска. Ему очень нравилось находиться рядом с такой яркой девушкой. Но когда он предложил выйти замуж и заниматься только домом, Юлиана отказалась. По словам девушки, мужчины обращают на нее внимание, но многие ее «боятся» – считают, что у такой девушки большие запросы и на нее нужно много тратиться. Хотя Юлиана самодостаточна во всем и не ищет спонсора.