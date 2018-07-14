«Чтобы добиться успеха, надо ставить цели» 5 14.07.2018, 16:50

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Фото: bobruisk.ru

Бобруйчанка рассказала, как питаться, чтобы не поправляться.

Наверно, каждый, кто когда-нибудь ставил перед собой цель похудеть, резко ограничивал свой рацион. И первым делом в немилость попадали конфетки, пирожные, тортики с кремом, а также все жареное и жирное, пишет «Вечерний Бобруйск».

В этих рамках какое-то время жила и 30-летняя Юлия Медведева. Но со временем девушка поняла, что излишние ограничения хоть и делают тело худощавым, но радости это точно не приносит. После этого она вывела для себя свою формулу ЗОЖ, которая позволяет есть пиццу и не отказываться от шоколада.

Юлия Медведева работает на «Белшине» инженером по организации и нормированию труда.

Юлии Медведевой 30 лет. Впервые девушка критично посмотрела на себя в 23 года, когда, по ее словам, достаточно посредственно по сравнению со сверстницами пробежала эстафету, на которую была отправлена от своего предприятия.

– После этого я задумалась: вроде молодая, здоровая, с длинными ногами, в школе всегда занималась спортом, ходила в волейбольную секцию, всегда была в первых рядах. Правда никогда не бегала больше ста метров.

После этого девушка записалась в тренажерный зал и стала тренироваться по 2-3 раза в неделю. Но результат в зеркале все равно ее не устраивал: «Животик и бока не уходили».

Тогда она решила дополнительно пересмотреть еще и рацион. Девушка отказалась от мучного, жирного, а сладкое заменили несколько долек горького шоколада и чайная ложка меда до 12 дня.

Эффект появился через три месяца, когда весы вместо привычных 63 килограмм показали 58 килограмм, но это Юлю тоже не устроило.

– При росте 173 сантиметров это слишком мало, в таком весе я выгляжу очень худой.

После этого Юлия опять стала пересматривать свой режим тренировок и питания и вывела для себя идеальную формулу здорового образа жизни, которая позволят ей не отказываться от тортиков и другой выпечки.

«Полендвица – только на новогодний стол»

Правильное питание должно быть вкусным, считает Юлия. У девушки три полноценных приема пищи и два перекуса.

Утро Юли начинается с двух стаканов отфильтрованной воды. Через тридцать-сорок минут девушка завтракает кашей, чаще овсяной, которую готовит на нежирном молоке с ложкой меда. Позже, около 9.30, перекусывает кусочком твердого сыра или несколькими дольками шоколада. На обед девушка берет кашу с курицей и с салатом, который чаще всего приносит из дома.

– Но могу позволить себе и взять сырник в столовой, хотя, понимаю, как его готовят. В этом случае я говорю себе: «Юля, это всего лишь сырник».

Обычно девушка ужинает в 18 часов. Готовит что-нибудь белковое, например, омлет с брокколи и кусочком сыра. Позже, если чувствует себя голодной, съедает зерновое печенье, а на ночь выпивает стакан кефира.

– Главное правило успешного похудения – это не ходить голодной.

Девушка себя в питании не ограничивает: не отказывается от предложенного коллегой тортика, также может угоститься кусочком пиццы с майонезом. Единственное, чего у нее нет в холодильнике – это колбас и копченостей.

– Полендвицу покупаю только на новогодний стол.

Что касается питьевого режима, то, как и утром, девушка выпивает по два стакана воды перед обедом и ужином.

– Я не ставлю себе задачу выпить два литра. Пью тогда, когда считаю нужным, и ровно столько, сколько требует мой организм.

Как настоящая ЗОЖ-ница, Юлия вредных привычек не имеет, а из алкоголя очень редко позволяет себе немного коньяка.

«Чтобы добиться успеха, надо ставить цели»

Фото: bobruisk.ru

После того как Юлия пересмотрела свой рацион и режим тренировок, девушке стало скучно ходить в спортзал. И она вышла на стадион. «Почему другие могут бегать, а я нет» – эта мысль и подстегнула девушку заняться именно бегом.

Фото: bobruisk.ru

По ее словам, вначале было нелегко, но уже первый раз она побила собственный рекорд, пробежав вместо 100 привычных для нее метров 2,5 км. А сейчас ее уже не смущает и семикилометровая дистанция. Девушка бегает один-два раза в неделю в лесопарковой зоне.

– Через какое-то время бегать на стадионе стало неинтересно. А во время пробежки в лесу отдыхаешь не только физически, но и морально.

Кроме бега, раз или два в неделю Юлия в спортзале предприятия играет в волейбол, а еще раз в неделю ходит в бассейн.

Кстати, плавать девушка начала, тоже поставив перед собой цель. Юлия рассказала: она умеет плавать с детства, но навыки были очень поверхностными. Однажды она решила выступить на соревнованиях от своего предприятия и приплыла к финишу второй-третьей. После этого Юлия поставила перед собой цель научиться плавать более профессионально и обратилась за помощью к знакомым – хорошим пловцам. Итог – сейчас девушка плавает и брассом, и кролем.

– Возможно, я плаваю недостаточно правильно, но я рада, что научилась.

«Муж во всем поддерживает»

Фото: bobruisk.ru

По словам Юлии, ей с супругом очень повезло. Он поддерживает ее рацион питания, а вместо вечера у телевизора пара выходит на пробежку либо плавает в бассейне.

Семейный отдых супругов Медведевых

Фото: bobruisk.ru

– Ни в коем случае не подстраиваю его под свой рацион. За ужином мы едим один и тот же салат, только он с майонезом, а я со сметаной. Считаю, что нельзя перестраивать близкого человека, это неправильно. Каждому должно быть комфортно.

В гостях у Юлии проблем тоже не возникает. Просто девушка выбирает за столом менее вредное блюдо, или кладет себе только одну ложку какого-то салата.

– Я не говорю, что я этого не ем. Ведь люди готовились, старались. Обижать никого не хочется.

Уже длительное время девушка весит 60 килограмм, что полностью ее устраивает. «А раз вес не колеблется, значит, я все делаю правильно».