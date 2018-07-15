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Израиль нанес мощный авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

  • 15.07.2018, 8:05
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Удары авиации стали ответом на ракетные и минометные обстрелы израильской территории.

Израильская армия нанесла сильнейший авиаудар по позициям движения ХАМАС в секторе Газа с 2014 года, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ВВС.

По его словам, удары авиации стали ответом на ракетные и минометные обстрелы израильской территории из Газы. Нетаньяху сказал также, что в случае необходимости будут нанесены новые удары.

Оновной удар израильских самолетов пришелся по пустующему зданию в городе Газа, от которого пострадали случайные прохожие.
Фото: afp

Палестинские власти сообщили, что в результате авианалетов на Газу погибли два человека, еще 12 получили ранения. Ранее трое граждан Израиля были ранены в городе Сдерот в результате взрыва одной из более чем 90 ракет, выпущенных с позиций в секторе.

Израильская армия заявила, что целями авиаударов стали объекты, используемые движением ХАМАС, в том числе батальонный командный пункт в Бейт-Лахии, центр боевой подготовки, размещенный в многоэтажном здании на территории лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы, оружейные склады и ракетные установки.

Однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские источники, в настоящий момент благодаря усилиям египетских и международных посредников заключена договоренность о перемирии. Израиль никак не комментирует это сообщение.

Более 90 палестинских ракет были выпущены в пятницу в сторону южных районов Израиля
Фото: reuters

Израильские военные указывают, что с апреля этого года на границе с Газой возникло более 750 очагов пожаров, вызванных зажигательными устройствами

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, за несколько месяцев массовых демонстраций на границе с Израилем погибли более 130 палестинцев, а 15 тысяч человек получили ранения и травмы.

Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, не признает право Израиля на существование. Однако в прошлом году руководство ХАМАС заявило, что готово будет согласиться на создание временного палестинского государства, ограниченного территорией сектора и оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные указывают, что с апреля этого года на границе с Газой возникло более 750 очагов пожаров, вызванных зажигательными устройствами
Фото: EPA

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