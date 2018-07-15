Американец приехал в Гродно, чтобы найти довоенную карту Слонима 15.07.2018, 8:10

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Гражданин США готов щедро отблагодарить.

Американский еврей Симон Левингер приехал в Гродно с необычной миссией. Его задача — найти довоенную карту Слонима, которую уже несколько лет не может найти ни он, ни его друзья. Карта нужна для восстановления и изучения старого еврейского кладбища в Слониме, сообщает hrodna.life.

Искать карту Симон приехал со своим другом Йосси Галинским из Израиля.

«Мы хотим определить границы кладбища. Нам нужна для этого старая кадастровая карта Слонима, но ее нигде нет, — рассказывает Симон. — Я не миллионер, но готов хорошо заплатить человеку, который поможет нам с картой».

За сутки гродненцы передали Симону несколько старых карт Слонима: середины 19 века и первой половины 20 века. Но ничего не подходит. Американец нуждается в подробной кадастровой карте. Он уверен, что она существует.

Кладбище разрушили и построили спортивные площадки

Изучением кладбища в Слониме Симон занимается три года. Уже почти год он проводит там раскопки и даже сумел найти могилу известного праведника Авраама Вайнберга. Известно, что главное еврейское кладбище в Слониме было большим, с множеством захоронений. Во время немецкой оккупации и в послевоенные годы кладбище разрушили и построили недалеко школу, а на месте захоронений появились спортивные площадки.

Несколько лет назад Симон привез в Беларусь уникальное межвоенное видео Слонима, которое сделал слонимский эмигрант Соломон Шенберг-Левада, когда вернулся на родину из Палестины, куда выехал в конце XIX века.