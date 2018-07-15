Тереза Мэй допустила отмену Brexit 2 15.07.2018, 8:17

1,837

Тереза Мэй

Британия может остаться в Евросоюзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попытки парламента сорвать план выхода страны из состава Евросоюза ставят под вопрос проведение Brexit.

Об этом передает Reuters.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Brexit", - заявила Мэй.

Она сообщали также, что в следующем раунде переговоров с ЕС Великобритания займет жесткую позицию.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наша соглашение о Brexit - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - заявила Мэй.

Напомним, 7 июля был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции. Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза. 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Также свою должность оставил глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис.