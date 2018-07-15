Тренер сборной Хорватии: Постоянно ношу в кармане ружанец, начинаю матч с молитвы 15.07.2018, 8:45

Златко Далич

Златко Далич – практикующий католик, не представляющий себе воскресенья без Мессы.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, выведший балканскую команду в финал чемпионата мира по футболу, рассказал журналистам о месте Бога в своей жизни.

Далич – практикующий католик, утверждающий: «Без Мессы вся наша жизнь не имела бы смысла», сообщает fronda.pl.

Златко Далич глубоко верующий человек. «Постоянно ношу в кармане ружанец, однако не как амулет. Матч или тренировку я всегда стараюсь начать с молитвы хотя бы одной частью ружанца», – говорит тренер хорватской команды.

Далич подчеркивает, что для Богу, а не своим качествам и талантам, он обязан всем, чего достиг на сегодняшний день в личной и профессиональной жизни. Одновременно Далич подчеркивает, что человек не должен только просить и обращаться к Богу в нужде, – христианин обязан исповедовать принцип взаимосотрудничества между человеком и Богом.

Златко Далич с юных лет очень серьезно относится к регулярному принятию Таинства причастия. В Ливно в Боснии будущий тренер Хорватии был министрантом в своем приходе.

Он подчеркивает, что он не представляет себе воскресенья без Святой мессы, на которую он неизменно идет с женой и детьми. Далич подчеркивает, что затем на протяжении недели Святая месса «удерживает его вертикально».