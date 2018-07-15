Начальник ФСЗН: Болеть в Беларуси можно не более трех дней в году 30 15.07.2018, 8:57

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Оплату по больничным листкам в Беларуси могут урезать.

В Беларуси планируют внести изменения в трудовое законодательство. Речь идет о том, уменьшить выплаты по больничным листам, пишет «Вечерний Брест».

Больничный оплатят с четвертого дня?

Чтобы снизить расходы ФСЗН, рассматривают возможность уменьшить сроки оплаты листов временной нетрудоспособности. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня. Такое предложение было высказано на одном из заседаний совета республики. «Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер», - отметила Ирина Костевич. По ее словам, расходы на оплату больничных за прошлый год составили 560 миллионов рублей.

Александр Коледа, начальник Брестского областного управления ФСЗН:

«Увеличение расходов фонда социального страхования в Брестской области связано прежде всего с тем, что в регионе заметно выросла рождаемость: львиная доля средств ФСЗН уходит на выплаты декретных, детских пособий и т. д. Конечно, социальные гарантии человеку, в том числе по оплате временной нетрудоспособности, должны быть обеспечены. С этим никто не спорит. Я бы, например, законодательно закрепил возможность для работника поболеть, отлежаться без ухода на больничный не более трех дней в году. Такие предложения уже звучали пару лет назад, однако были отклонены. Но иной раз возникает странная ситуация, когда люди уходят на больничные по 10-12 раз в год и получают от этого большие деньги, чем если бы они в это время работали. То есть, болеть становится выгодно. С другой стороны, некоторые наниматели также ведут нечестную игру: по документам платят работнику, допустим, 300 рублей, с которых идут отчисления и, соответственно, страховые выплаты, а на самом деле - в два раза больше. С этим тоже нужно что-то делать».