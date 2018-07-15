Видеофакт: В Минске автомобиль подбросило в воздух 11 15.07.2018, 9:15

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Девушка, водитель авто, вышла в шоке

Почти каскадерский трюк попал в кадре регистратора очевидца на проспекте Машерова в Минске. Что называется, на ровном месте автомобиль буквально подбросило в воздух, сообщает abw.by.

По словам очевидца, из автомобиля вышла девушка в шоке. Очевидцы предполагают, что, скорее всего, автомобиль наехал на оборванный трос растяжки, что и повлекло такие последствия.

Видео в сети появилось 13 июля, дата на регистраторе, судя по всему, неверная.