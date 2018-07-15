закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Гродно молодежь вышла на улицы с песней о Боге

2
  • 15.07.2018, 9:44
  • 1,038
Фото: grodnensis.by

Участники акции связали ее с паломничеством в Трокели.

В Гродно католическая молодежь вышла в центр города петь для горожан песни христианского содержания.

Участники акции, среди которых много тех, кто накануне принял участие в празднованиях в санктуарии в Трокелях, называют толчком к акции желание продолжить паломническое настроение.

«Славить Бога на улице и говорить о Нем очень трудное дело, особенно когда ты один, но такие идеи петь вместе — это хорошая возможность евангелизации на улице. Многие люди снимали нас на телефон и спрашивали, откуда мы. Имею в сердце большую радость, что могу петь во славу Бога», — говорит один из участников Роман Кухновец, сообщает grodnensis.by.

Участие в уличном пении приняла молодежь из приходов Святого Духа, Открытия Святого Креста, святого Франциска Ксаверия вместе со священниками и семинаристами.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип