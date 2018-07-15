В Гродно молодежь вышла на улицы с песней о Боге 2 15.07.2018, 9:44

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Фото: grodnensis.by

Участники акции связали ее с паломничеством в Трокели.

В Гродно католическая молодежь вышла в центр города петь для горожан песни христианского содержания.

Участники акции, среди которых много тех, кто накануне принял участие в празднованиях в санктуарии в Трокелях, называют толчком к акции желание продолжить паломническое настроение.

«Славить Бога на улице и говорить о Нем очень трудное дело, особенно когда ты один, но такие идеи петь вместе — это хорошая возможность евангелизации на улице. Многие люди снимали нас на телефон и спрашивали, откуда мы. Имею в сердце большую радость, что могу петь во славу Бога», — говорит один из участников Роман Кухновец, сообщает grodnensis.by.

Участие в уличном пении приняла молодежь из приходов Святого Духа, Открытия Святого Креста, святого Франциска Ксаверия вместе со священниками и семинаристами.