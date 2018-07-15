Уникальные изобретения, которые помогут вам провести отпуск с комфортом 15.07.2018, 9:56

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Десятки неизвестных ранее вещей для тех, кто едет в отпуск.

Каждый проводит отпуск по-своему. Кто-то улетает за границу, а кто-то просто отправляется рыбачить на ближайшее озеро. Но и тем и другим не обойтись без полезных приспособлений, таких, например, как оружие от комаров, портативный аккумулятор, который не нужно заряжать от сети, или антибактериальное белье, не требующее частой стирки.

AdMe.ru составил небольшую подборку новейших изобретений, которые обязательно пригодятся тем, кто любит путешествовать или просто отдыхать на природе.

Миниатюрный телефон

Отправляясь в путешествие, многие обязательно берут с собой запасной мобильный телефон, и, пожалуй, чем он меньше, тем лучше. У мини-телефона нет никаких лишних функций, кроме осуществления звонков и пересылки текстовых сообщений, зато, в отличие от смартфона, он поместится в любой карман.

Инструмент для ремонта пробитых шин на ходу

Любители велопутешествий наверняка оценят гаджет, который устраняет прокол в велосипедной шине всего за 60 секунд, при этом снимать колесо не потребуется. Устройство снабжено датчиком, который помогает обнаружить место прокола, куда затем нужно ввести наконечник и просто нажать на кнопку. Все остальное прибор сделает сам.

Компактная лодка для рыбаков

Не все заядлые рыбаки обзаводятся лодкой, а все потому, что ее бывает негде хранить. Специально для таких случаев была изобретена компактная лодка, которая весит всего 7 кг.

Нижнее белье, не требующее частой стирки

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться путешественники, — это невозможность часто стирать вещи. По словам производителя, ткань, из которой сшито это белье, имеет антибактериальные свойства и препятствует появлению неприятных запахов, так что стирка ему требуется всего лишь раз в несколько недель.

Cалфетки, которые заменят душ

Поистине огромные (50×80 см) влажные салфетки, которые в походных условиях могут стать альтернативой душу. Они сделаны из биоразлагаемого материала и содержат такие натуральные компоненты, как экстракты ромашки, календулы и эфирное масло эвкалипта.

Сумка для переноски напитков

Такая сумка намного удобнее пластиковых пакетов, к тому же напитки в ней долго остаются холодными, что особенно приятно в жаркий летний день.

Идеальный нож для походной кухни

Если вы любите не только есть, но и готовить на природе, то можно обзавестись вот таким складным ножом. В нем есть все, включая овощечистку, терку для сыра и пресс для чеснока.

Мобильная мебель

Ну а если и этих приборов покажется мало, то есть возможность взять с собой целую кухню, которая уместится в сравнительно небольшие сумки.

Подушка для самолета

Для тех, кто часто летает, будет нелишней надувная подушка, которая позволит расслабиться и немного вздремнуть даже в тех условиях, когда невозможно откинуть спинку кресла.

Подушка 3 в 1

А вот целый набор подушек в одной-единственной, которая в сложенном виде умещается в сумку размером с манго. Она будет уместна не только в самолете, но и в любом другом транспорте, а также в походных условиях. Нужно лишь придать ей удобную для вас форму и размер.

Водный велосипед

Если вы не можете определиться, что вам нравится больше: велосипед или водные лыжи, то это изобретение придется как нельзя кстати. Велосипед позволяет развивать скорость до 20 км/ч и снабжен системой, которая надежно удерживает его на водной поверхности.

Надувной матрас для женщин

Изначально он появился в качестве первоапрельской шутки. Но затем компанию начали осаждать покупательницы, которые хотели приобрести симпатичный матрас с выемками для груди, так что пришлось наладить выпуск этого продукта.

Сумка для ноутбука, которая трансформируется в мини-кабинет

Мы ни в коем случае не советуем работать во время отпуска, но если этого никак не избежать, то вас выручит сумка, которая превращается в удобный мини-кабинет.

Чемодан-стол

А для заядлых трудоголиков дизайнеры разработали чемодан, который, помимо своих обычных функций, может служить в качестве стола и стула.

Зарядное устройство, работающее на воде

Пауэрбанк незаменим в путешествиях, однако и его необходимо вовремя заряжать. Но как быть, если такой возможности нет? Один из выходов — зарядное устройство, которое преобразует содержащийся в воде водород в электроэнергию при помощи технологии под названием FuelCellSticker.

Самое маленькое зарядное устройство в мире

Тем, кто предпочитает путешествовать с минимумом багажа, наверняка понравится вот такое крошечное зарядное устройство, которое выручит в экстренных случаях.

Наклейки на стопы вместо пляжных шлепанцев

Интересная альтернатива пляжным шлепанцам — наклейки на стопы. Кстати, их можно использовать не только на пляже, но также в бассейне или сауне.

Подземный холодильник

«Природный холодильник» не требует электричества и может быть использован не только на природе, но дома (например, в частном доме или на дачном участке) в качестве мини-погреба.

Холодильник-кондиционер

А этот портативный холодильник сочетает в себе сразу две функции: он не дает нагреваться напиткам или мороженому и одновременно охлаждает воздух вокруг себя.

Палатка-кокон

Если место, которое вы выбрали для отдыха, позволяет подвесить палатку на дереве вместо того, чтобы ее устанавливать на земле, то почему бы не попробовать этот вариант? Во всяком случае, выглядит такая палатка очень уютно.

«Бронированный» спальный мешок

Спальный мешок сделан из того же материала, что и пуленепробиваемые жилеты, к тому же он раскладывается до размеров двуспальной кровати и вмещает в себя двоих взрослых и одного ребенка. При этом задняя часть мешка сделана из дышащего нейлона, так что в нем не будет душно.

Чемодан-коляска

Этот необычный чемодан придумала семейная пара, которой надоело одновременно катить коляску и нести багаж. Размеры чемодана не превышают установленных для ручной клади норм, а благодаря встроенному креслу в него, помимо вещей, можно поместить и своего малыша.

Приспособление для походов с детьми

Дети постарше не нуждаются в коляске, но и они иногда устают и просятся на руки. Специально для таких случаев была придумана своего рода шлейка для родителей, которая позволяет удобно и безопасно нести ребенка на спине.

Оружие против насекомых

А эта крутая штуковина пригодится даже тем, кто никуда не едет. Не секрет, что одна из самых больших летних проблем — это зловредные насекомые, такие как мухи и комары. Все, что от вас потребуется при использовании такой нестандартной мухобойки, — определенная меткость.