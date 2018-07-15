Будь как японский долгожитель: пять шагов к многолетнему здоровью 2 15.07.2018, 10:59

Страна восходящего солнца — в топе стран по продолжительности жизни.

О секретах успеха японцев рассуждает «Здоровье Mail.ru».

Питание

Много рыбы, морепродуктов, сыра тофу во всевозможных видах и овощей. Маленькие порции. Все это в целом очень близко к рекомендациям по здоровому питанию!

Похудение

Характер питания во многом определяет другой важный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Среди японцев меньше людей с ожирением, чем среди европейцев и американцев. И если на Западе многие женщины считают себя жертвами лишнего веса, среди японок распространено мнение, что каждый полный человек может при желании похудеть и оставаться стройным и здоровым в любом возрасте.

Но ситуация меняется. В больших японских городах появляется все больше заведений быстрого питания, многие молодые японцы перенимают западные пищевые привычки и в результате получают лишний вес, который, как известно, не прибавляет ни здоровья, ни долголетия.

Активный образ жизни и трудолюбие

Даже работая по 16 часов в сутки, большинство японцев занимается каким-то видом спорта. Привычка к активному образу жизни прививается с детства: везде, где есть возможность, дети ездят в школу на велосипеде, а не на автобусе.

Медицина

В Японии болеют не меньше, чем в других странах. А некоторые формы рака, например, рак желудка, встречаются чаще, чем у европейцев и американцев. Но при этом у них самый высокий процент выживаемости и продолжительность жизни. Дело в том, что за здоровьем следят регулярно и постоянно. Регулярные анализы и скрининги позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, когда шансы излечиться максимальны.

Душевное равновесие

В Японии две основные религии, причем многие люди исповедуют обе одновременно: синтоизм и буддизм. А жесткие культурные традиции не позволяют например, открыто спорить со старшими и выражать свое мнение. Это, конечно, стресс, но, может, так становится меньше острых конфликтов?