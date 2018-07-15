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В пункте пропуска «Привалка» остановлено движение автомобилей

  • 15.07.2018, 11:11

Ограничение движения будет действовать до 14.00.

В пункте пропуска «Привалка» сегодня до 14.00 ограничено движение в связи с проведением VIII Международного марафона дружбы «Друскининкай — Гродно-2018». Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.

Также до 14.00 на дороге по маршруту: пункт пропуска «Привалка» — деревня Гожа — деревня Зарица — Гродно (ул. Грандичская, ул. Горького) ограничено движение автомобилей.


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